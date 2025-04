Mundo

Investir em ouro é boa saída em tempos de turbulência na economia?

As cotações do metal precioso atingiram níveis recordes, à medida que os investidores procuram investimentos mais seguros devido à incerteza nos mercados financeiros. Mas será que o ouro é realmente um porto seguro?

O preço do ouro bateu uma série de recordes neste ano à medida que a demanda pelo metal precioso aumenta em meio à incerteza diante da guerra tarifária. (Reuters)

Redação BBC News Brasil Debula Kemoli BBC World Service

O preço do ouro tem subido nos últimos meses, atingindo níveis recordes, à medida que os investidores buscam investimentos mais seguros devido à incerteza nos mercados financeiros.

O metal precioso é tradicionalmente visto como um ativo confiável e tangível em tempos de dificuldade ou instabilidade financeira.

Mas será que é realmente um porto seguro?

Em reação aos temores diante dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das maiores mudanças na política comercial global em um século, o preço do ouro bateu um recorde acima de US$ 3.167 por onça troy (31.1034768 gramas) na semana passada.

A cotação do metal precioso bateu uma sequência de recordes neste ano, impulsionados pelas preocupações em relação às tarifas e uma guerra comercial.

A instabilidade geralmente leva a um aumento nos preços do ouro.

Quando os mercados financeiros despencam, pode haver uma súbita "corrida do ouro", na qual um grande número de compradores busca adquirir o metal precioso.

Mas, afinal, quem está comprando?

Será que o ouro é realmente um porto seguro?. (Reuters)

"Podem ser governos, investidores individuais ou investidores de varejo", diz Philip Fliers, historiador econômico da Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte.

"As pessoas estão abandonando em massa [os investimentos] em equity [como as participações acionárias], e estão migrando para o ouro", acrescenta.

"E isso faz realmente com que os preços subam."

Tradicionalmente, o ouro tem sido o metal preferido quando há incerteza global no mercado financeiro.

Em 2020, a pandemia de covid-19 causou uma recessão econômica, e os preços do ouro dispararam subitamente.

No entanto, a incerteza nos mercados financeiros também pode afetar o ouro.

Em janeiro de 2020, quando veio à tona o surto de covid-19, o preço do ouro disparou, mas em março daquele ano começou a cair.

"Ser um investimento 'seguro' não significa que não tenha riscos", adverte Fliers.

Mas o ouro ainda tem a reputação de ser um investimento ao qual se recorre em tempos de incerteza econômica, não só por causa do seu valor, mas também pelo fato de que, ao longo da história e em diferentes culturas, ele tem sido altamente valorizado e, portanto, facilmente negociável.

A máscara mortuária de ouro maciço de Tutancâmon foi um dos objetos mais emblemáticos descobertos na tumba do faraó no Egito Antigo . (BBC)

Desde a máscara mortuária de ouro de Tutancâmon, do Egito Antigo, até o trono de ouro dos Ashanti, em Gana, e os tronos de ouro do Templo Padmanabhaswamy, na Índia, o metal tem tido historicamente uma importância religiosa e simbólica.

Não é de surpreender que muitas pessoas vejam o ouro como uma forma confiável de armazenar sua riqueza.

O valor dos itens e joias de ouro mantidos em casa geralmente não é afetado pelas mudanças nos mercados financeiros globais.

Mas qualquer grande investimento pode estar à mercê das ações de grandes agentes financeiros.

"Suspeito que muito disso", diz Fliers, referindo-se aos recentes aumentos nos preços do ouro, "está sendo impulsionado pelos bancos centrais dos governos que estão comprando ouro".

Eles costumam comprar ouro em grandes quantidades para reforçar suas reservas, já que se afastam dos investimentos em equity em tempos de incerteza.

Isso significa que investir no metal pode ser perigoso.

"Ainda é uma estratégia arriscada especular sobre o aumento do preço do ouro porque, assim que os mercados se acalmarem e os governos caírem em si, as pessoas vão abandonar o ouro novamente", explica o historiador.

"Eu diria que coisas como investir em ouro devem ser feitas a longo prazo."

