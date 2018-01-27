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Muita água!

Inundações podem fazer o rio Sena atingir seu nível recorde

Tempestades provocam fechamento de túneis e parques de Paris, além de salas do Museu do Louvre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 14:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 14:49

Rio Sena Crédito: Reprodução/Pixabay
O rio Sena, transbordando após vários dias de chuvas incessantes em Paris, atingirá neste fim de semana seu maior nível já registrado nos últimos anos. As inundações já forçaram as autoridades a fechar vários túneis e parques, além da planta inferior do Museu do Louvre.
Entre sábado e domingo, o Sena poderia superar entre 5,8 e 6 metros seu nível de referência, aproximando-se da inundação vista em junho de 2016, quando atingiu 6,1 metros, seu pior nível nos últimos 30 anos.
Diretor do Centro Nacional de Prevenção de Inundações, François Duquesne afirmou que o órgão está "tranquilo", porque as chuvas manterão o nível da água, sem aumentá-lo. Ainda assim, 400 pessoas tiveram que ser evacuadas na cidade, e mil casas permaneceram esta sexta-feira sem serviço elétrico. Os navios que atravessam o Sena foram paralisados, à espera de que as águas baixam para que possam passar por debaixo das pontes.
Apesar das tempestades, os museus próximos ao Sena, como o Louvre ou o Orsay, ainda estavam abertos esta sexta-feira. O Louvre, no entanto, interditou o acesso ao departamento de arte islâmica, localizado em um nível inferior.
De acordo com o centro meteorológico nacional, o período de dezembro a janeiro foi um dos mais chuvosos desde que os dados começaram a ser coletados, em 1900. O nível de chuva aumentou duas vezes em algumas regiões da França, incluindo Paris.

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