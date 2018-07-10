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Inundações

Inundações matam 124 pessoas no Japão e deixam 60 desaparecidos

Desde a última quinta-feira (5) chove intensamente no país

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 21:41
Tempestades no Japão causaram alagamentos e inundações nos últimos dias Crédito: Reprodução | Twitter
As autoridades do Japão atualizaram o balanço de vítimas no país em decorrência de inundações e deslizamentos causados pelo recorde de chuva na região ocidental. São pelo menos 124 mortos e 60 desaparecidos. Duas pessoas localizadas estão em estado grave.
Desde a última quinta-feira (5) chove intensamente no país, sobretudo nas cidades de Hiroshima e Ehime, nas quais casas foram destruídas e há vários deslocados na região.
O primeiro-ministro, Shinzo Abe, cancelou viagem à Europa e ao Oriente Médio, para coordenar pessoalmente as tarefas de ajuda às vítimas e visitar as regiões afetadas.
Soldados das Forças de Autodefesa (Exército), da polícia e dos bombeiros comandam as operações de resgate.
No fim de semana, as autoridades japonesas chegaram a recomendar a retirada de 5,9 milhões de cidadãos de 19 cidades. Mais de 30 mil pessoas passaram a noite em refúgios.
Em 2011, houve o tufão Talas, que deixou 98 mortos no centro do país.
*Com informações da NHK, agência pública de notícias do Japão.

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