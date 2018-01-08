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Confusão

Internautas acusam empresa sueca de racismo em anúncio de roupas

Site mostra menino negro vestindo moletom com frase 'macaco mais legal da selva'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 16:43

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 16:43

Internautas acusam empresa sueca de racismo em anúncio de roupas Crédito: Reprodução
Internautas estão acusando a gigante varejista sueca Hennes & Mauritz (H&M) de racismo devido a um anúncio no site da marca, que mostra a foto de um menino negro vestindo um moletom com a frase "Coolest monkey in the jungle" (O macaco mais legal da selva, em tradução livre). A empresa ainda não se pronunciou sobre as críticas que vem movimentando a web.
O ator americano Jaleel White, da série "Family matters" fez um post no Facebook, nesta segunda-feira, pedindo à loja para não emitir um "comunicado fraco" referente à situação. "Apenas divulguem o nome de quem aprovou essa m...", afirmou na rede social.
"Eu me recuso a acreditar que a empresa toda possa ser tão burra e insensível ao colocar uma criança negra vestindo um moletom que diz 'o macaco mais legal da selva' e uma criança branca com um que diz 'especialista em sobrevivência'", salientou Jaleel White.
A blogueira Stephanie Yeboah também usou as redes sociais para criticar o anúncio do moletom. "De quem foi a ideia na H&M de colocar esse doce garotinho vestindo um casaco que diz 'o macaco mais legal da selva'?", questionou no Twitter. E continuou em outro post: "Qual foi o raciocínio por trás disso?", escreveu a influenciadora digital para seus mais de 14 mil seguidores.
A publicação de Stephanie Yeboah recebeu respostas de internautas que concordam com a crítica, mas também de pessoas que não enxergaram o erro da varejista. Para este segundo grupo, a blogueira também registrou um comentário: "O que deixa isso pior é que agora eu recebi grunhidos de homens brancos me dizendo que não há nada de errado com o moletom".

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