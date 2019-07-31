Home
>
Mundo
>
Inteligência dos EUA acreditam que filho de Bin Laden morreu em operação

Inteligência dos EUA acreditam que filho de Bin Laden morreu em operação

Hamza bin Laden é considerado um dos atuais líderes do grupo terrorista Al-Qaeda

Agência Estado

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:07

 - Atualizado há 6 anos

Osama bin Laden Crédito: Reprodução

Os serviços de Inteligência dos Estados Unidos receberam relatórios que apontam que Hamza bin Laden, filho de Osama bin Laden e considerado um dos atuais líderes do grupo terrorista Al-Qaeda, está morto, informaram nesta quarta-feira, 31, a rede de televisão NBC e o jornal The New York Times.

Recomendado para você

Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte.

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

Grupos de torcedores se dizem 'atônitos' com a estratégia de preços 'extorsiva' da Fifa para os ingressos da Copa do Mundo.

A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

De acordo com a NBC, primeira a noticiar a informação, três fontes do governo americano, que pediram para não serem identificadas, confirmaram a morte de Hamza bin Laden, mas ainda não se sabe como e onde ele morreu.

O NYT assegura que Washington "teve um papel" na operação que terminou com sua morte. O jornal cita dois funcionários do governo que também não foram identificados.

Não foi revelado que papel os EUA tiveram na operação. O país havia oferecido uma recompensa de US$ 1 milhão por qualquer informação que levasse à localização de Hamza.

Embora o paradeiro de Hamza bin Laden fosse desconhecido, as autoridades americanas suspeitavam que ele estaria em algum lugar perto da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, possivelmente esperando uma oportunidade de ir ao Irã.

Inicialmente, Saad bin Laden era o filho de Osama esperado para substituir o pai à frente da Al-Qaeda, mas sua morte no Paquistão durante um ataque com drones levou o líder terrorista a nomear Hamza, dez anos mais jovem que o primogênito, como novo herdeiro.

O secretário adjunto para Segurança Diplomática dos EUA, Michael Evanoff, disse em fevereiro deste ano, durante uma entrevista coletiva, que Osama bin Laden passou anos preparando Hamza para assumir a liderança da organização, cujo atual número 1 é o egípcio Ayman al Zawahiri.

A afirmação se baseia em uma série de cartas que foram encontradas na casa onde Osama morreu em uma operação das forças especiais americanas no Paquistão, em 2011. (Com agências internacionais)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais