AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Inglaterra ameniza lockdown, mas premiê Johnson pede cautela
"Com cautela"

Inglaterra ameniza lockdown, mas premiê Johnson pede cautela

Johnson anunciou um terceiro lockdown nacional em 4 de janeiro, mas diz que planeja seguir com uma estratégia "cautelosa e irreversível" de afrouxamento de restrições

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:32

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 mar 2021 às 17:32
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson Crédito: Reprodução Twitter @BorisJohnson
A ordem para permanência em casa do lockdown da Inglaterra terminou nesta segunda-feira (29), e as pessoas podem se reunir ao ar livre em grupos de até seis pela primeira vez em quase três meses. Mesmo assim, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu cautela devido ao crescimento de casos de coronavírus na Europa.
Johnson anunciou um terceiro lockdown nacional na Inglaterra em 4 de janeiro, mas diz que planeja seguir adiante com uma estratégia "cautelosa e irreversível" de afrouxamento das restrições, sustentada por uma distribuição rápida de vacinas contra covid-19.
É um contraste com a maior parte da Europa, à medida que Alemanha e França estão entre os países que lutam contra uma terceira onda de alta nas infecções e hospitalizações por covid-19.
Johnson também alertou que as variantes do novo coronavírus representam um risco para a distribuição de vacinas do Reino Unido, que é a quarta mais veloz do mundo, só atrás de Israel, Emirados Árabes Unidos e Chile.
"Precisamos continuar cautelosos com casos aumentando através da Europa e novas variantes ameaçando nossa distribuição de vacinas", disse o premiê.
"Apesar dos relaxamentos de hoje, todos devem continuar a se ater às regras, lembrar de mãos, rosto e ir tomar vacina quando convocados", acrescentou.
Instalações esportivas ao ar livre, como piscinas e quadras de tênis e basquete, poderão ser usadas a partir desta segunda-feira com limites aos contatos sociais.
Mas mudanças mais substanciais, como a reabertura do varejo não essencial e negócios de hospitalidade ao ar livre, acontecerão só depois de 12 de abril, na melhor das hipóteses.

Veja Também

Portugal prorroga suspensão de voos do Brasil e da Grã-Bretanha

Merkel fala em 'nova pandemia' e baixa confinamento total na Páscoa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Inglaterra Covid-19 Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele
MPF pede reformas nas escolas Divino Espírito Santo, Nova Vista, Dilô Barbosa, Córrego do Chiado e São Jorge, em São Mateus.
MPF cobra reforma de cinco escolas quilombolas em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados