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Economia

Inflação na China acelera 2,2% na comparação anual de novembro

Em relação a outubro, o CPI recuou 0,3% no mês passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 13:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 13:03

Mercado financeiro Crédito: Pixabay
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China avançou 2,2% em novembro na comparação com igual mês do ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país no fim da noite de sábado (08). Em relação a outubro, o CPI recuou 0,3% no mês passado.
O resultado da comparação anual veio abaixo das expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam alta de 2,4%. Em outubro, o índice avançou 2,5% na comparação anual.
A desaceleração do indicador foi causada por um crescimento menor no preços dos alimentos, passando de alta de 3,3% em setembro para avanço de 2,5% em novembro, na comparação anual.

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