Inflação na China acelera 2,2% na comparação anual de novembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China avançou 2,2% em novembro na comparação com igual mês do ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país no fim da noite de sábado (08). Em relação a outubro, o CPI recuou 0,3% no mês passado.