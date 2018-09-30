Indonésia: número de mortes por terremoto e tsunami passa de 800 Crédito: Reprodução/Instagram @nos

A Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indonésia informou que o número de mortes por causa de um terremoto seguido de tsunami no país aumentou para 832. O porta-voz da agência Sutopo Purwo Nugroho disse, em entrevista coletiva neste domingo, que 821 pessoas morreram na cidade de Palu e outras 11 na regência de Donggala.

Segundo ele, o acesso a Donggala, bem como às regências de Sigi e Parigi Moutong, ainda é limitado e não há relatórios abrangentes sobre essas áreas. Nugroho disse que o número de mortes pode aumentar, porque muitos corpos ainda podem estar sob os destroços ou em locais que não podem ser acessados neste momento. A agência de mitigação de desastres da Indonésia disse ainda que um enterro em massa será realizado em Palu por razões de saúde. O terremoto de magnitude 7.5 atingiu a ilha central de Sulawesi na sexta-feira, criando um tsunami que chegou a 6 metros.

O presidente indonésio Joko "Jokowi" Widodo disse neste domingo na cidade de Palu, que o aeroporto local "não está 100% pronto para o pouso". "Há muitos desafios. Temos que fazer muitas coisas em breve, mas a condição não nos permite fazê-lo."