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Complicação

Indonésia: número de mortes por terremoto e tsunami passa de 800

Acesso ao local é limitado e, com relatórios superficiais, número de mortes ainda pode aumentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 12:18

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 12:18

Indonésia: número de mortes por terremoto e tsunami passa de 800 Crédito: Reprodução/Instagram @nos
A Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indonésia informou que o número de mortes por causa de um terremoto seguido de tsunami no país aumentou para 832. O porta-voz da agência Sutopo Purwo Nugroho disse, em entrevista coletiva neste domingo, que 821 pessoas morreram na cidade de Palu e outras 11 na regência de Donggala.
Segundo ele, o acesso a Donggala, bem como às regências de Sigi e Parigi Moutong, ainda é limitado e não há relatórios abrangentes sobre essas áreas. Nugroho disse que o número de mortes pode aumentar, porque muitos corpos ainda podem estar sob os destroços ou em locais que não podem ser acessados neste momento. A agência de mitigação de desastres da Indonésia disse ainda que um enterro em massa será realizado em Palu por razões de saúde. O terremoto de magnitude 7.5 atingiu a ilha central de Sulawesi na sexta-feira, criando um tsunami que chegou a 6 metros.
O presidente indonésio Joko "Jokowi" Widodo disse neste domingo na cidade de Palu, que o aeroporto local "não está 100% pronto para o pouso". "Há muitos desafios. Temos que fazer muitas coisas em breve, mas a condição não nos permite fazê-lo."
Nugroho afirmou que 61 estrangeiros estavam em Palu no momento do desastre, e a maioria já foi localizada. Mas acredita-se que um sul-coreano esteja nas ruínas do Hotel Roa-Roa, onde cerca de 50 pessoas podem ter ficado presas sob escombros. Três visitantes da França e um da Malásia estão desaparecidos. Os sobreviventes serão evacuados para a cidade de Makassar, também na ilha de Sulawesi. Fonte: Associated Press.

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