Indicado de Trump a secretário de Estado enfrenta resistência no Senado

O diretor da CIA, Mike Pompeo, indicado por Trump ao cargo de secretário de Estado Crédito: Reprodução/Wikipedia

O indicado do presidente americano, Donald Trump, para ocupar o cargo de secretário de Estado, Mike Pompeo, está enfrentando uma intensa resistência entre os integrantes da Comissão de Relações Externas do Senado, responsável por avaliar a indicação antes da deliberação no plenário. Com isso, existe a chance de que o ex-diretor da CIA não conquiste votos suficientes para recomendá-lo à confirmação porque todos os democratas, e ao menos um republicano, já indicaram que vão se opor a ele.

O painel deve anunciar uma decisão nesta segunda-feira, enquanto o plenário completo deve considerar a indicação de Pompeo esta semana. A rara rejeição esperada por parte da comissão, mesmo após a recente visita de Pompeo feita ao líder norte-coreano Kim Jong-un, se configuraria como a primeira vez que um indicado ao cargo de alto escalão não obteve um parecer favorável.

Líder da comissão, o senador republicano Bob Corker, do Tennessee, culpou a política partidária pela oposição a Pompeo, afirmando que ele é tão qualificado quanto antigos secretários de Estado como Hillary Clinton ou John Kerry, os quais receberam grande apoio.

 Estamos em uma era na qual alguém assim, qualificado, infelizmente, será provavelmente descartado sem recomendação ou com uma recomendação negativa  disse Corker no domingo no programa "State of the Union" na CNN.  É triste que nosso país tenha recuado politicamente a esse ponto.

A confirmação de Pompeo diante do Senado agora está em aberta, com os votos de apenas alguns senadores determinando se ele ocupará o principal cargo diplomático do país, após Trump demitir Rex Tillerson no mês passado.

Democratas-chave, incluindo alguns que votaram a favor de Pompeo como direitor da CIA no ano passado, estão se afastando, e o republicano Rand Paul, do Kentucky, permanece em oposição, apesar de aberturas pessoais do presidente.

A pressão aumenta sobre os senadores de ambos os lados. Aliados da Casa Branca estão descarregando campanhas contra democratas de estados vencidos por Trump na eleição presidencial, como Dakota do Norte, Indiana e Missouri, para votar a favor do indicado por Trump. No entanto, grupos progressistas estão pressionando os gabinetes dos senadores em oposição a visão de política externa agressiva e os comentários negativos sobre casamento homossexual e muçulmanos de Pompeo. Assim que a senadora Heidi Heitkamp, democratada da Dakota do Norte, anunciou seu apoio a Pompeo na semana passada, um grupo pediu para que ela mudasse:

 Não concordo com toda posição que ele tomou ou toda palavra que ele disse  indicou a senadora republicana Susan Collins, do Maine, no domingo em um programa da NBC.  Mas acredito que ele tem um extenso conhecimento de assuntos globais que foi fortalecido por seu período na CIA.

A senadora Maggie Hassan, democrata de New Hampshire, se reuniu com o indicado na semana passada, e indicou que "tem preocupações sobre a nomeação do senhor Pompeo para sevir como secretário de Estado", informou seu porta-voz, Ricki Eshman. A senadora "está revendo seu histórico antes de tomar uma decisão final".

POSSIBILIDADE DE NÃO HAVER RECOMENDAÇÃO

Na comissão, a oposição tem aumentado antes da sessão desta segunda-feira. O senador Chris Coons, democrata de Delaware que estava entre os últimos democratas do painel a anunciar seu voto de oposição, disse que está preocupado que Pompeo " vá encorajar, em vez de moderar ou restringir" os instintos mais beligerantes e perigosos de Trump ".

"Não tomo esta decisão levemente ou sem reservas", disse Coons em comunicado na sexta-feira passada. "No entanto, permaneço preocupado de que o diretor Pompeo não vá desafiar o presidente em momentos críticos. Em decisões vitais que nosso país enfrenta, o diretor Pompeo parece menos preocupado com o Estado de Direito e parceria com nosso aliados e mais inclinao a enfatizar ação unilateral e uso da força".

Em vez de permitir um voto desfavorável no painel, onde republicanos tem uma maioria de uma vaga, os senadores poderiam escolher em não emitir uma recomendação, caso Pompeo não tenha apoio suficiente.

A ação da comissão não vai necessariamente impedir a confirmação antes do Senado, mas seria um revés incomum, não visto desde que a comissão avaliou o nome de John Bolton, então escolhido por George W. Bush para a vaga de embaixador na ONU.

O senador Tom Cotton, republicano do Arkansas que se coloca como um dos principais apoiadores de Pompeo no senado, criticou seus colegas antes da votação.

"Democratas, especialmente na Comissão de Relações Externas, estão realmente comprometidos com comportamentos políticos vergonhosos", disse ele no domingo em um programa da rede CBS.