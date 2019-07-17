Home
>
Mundo
>
Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada divide empresários

Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada divide empresários

Em evento do Brasil 200 de apoio ao lançamento da proposta de imposto único, representantes de entidades setoriais afirmaram que o senso de urgência das reformas não pode ser desviado

Folhapress

Publicado em 17 de julho de 2019 às 19:03

 - Atualizado há 6 anos

Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada divide empresários Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Se em parte da indústria a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao cargo de embaixador do Brasil em Washington (EUA) foi bem recebida - José Roriz Coelho, da Fiesp, considerou uma oportunidade histórica -, outras áreas empresariais, como varejo e serviços, encaram a medida com reticência.

Recomendado para você

Quatro mulheres contam suas histórias sobre náuseas e vômitos extremos na gravidez.

'Perdi 19 kg e vomitei 40 vezes por dia': o quadro que atinge até três em cada 100 grávidas

Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte.

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

Em evento do Brasil 200 de apoio ao lançamento da proposta de imposto único na terça-feira (15), representantes de entidades setoriais afirmaram que o senso de urgência das reformas não pode ser desviado por temas ligados à família presidencial.

Bolsonaro está expert em criar "probleminhas paralelos", segundo Hermes Figueiredo, presidente do Semesp (sindicato de mantenedoras de ensino superior).

"É uma atitude impensada porque temos assuntos como esse [tributário] tão importantes. Não há necessidade de criar tema paralelo que só causará desgastes", afirmou o presidente do Semesp.

Já Emerson Luiz Destro, presidente da Abad (de atacadistas e distribuidores), afirma que, na prática, o nome do ocupante do posto diplomático em Washington não interfere em seu setor, mas toda especulação atrapalha o cenário positivo de mudanças.

Mesmo que o embaixador possa beneficiar interesses do Brasil devido à ligação direta com o Executivo, alguns acham injusto ter de ser "amigo do rei" para garantir uma boa posição.

"Faz mal à imagem do Brasil. Precisamos de instituições fortes, não de famílias fortes", afirmou um representante do comércio internacional. "É bom no curto prazo, mas muda [a presidência do] Trump e ficamos como?", questiona.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais