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1.276 desaparecidos

Incêndio na Califórnia deixou pelo menos 76 mortes

O número de desaparecidos passa de 1.200 pessoas

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 14:47
CampFire - Incêndio na Califórnia Crédito: Fotos públicas
O pior incêndio da história recente na Califórnia, nos Estados Unidos, que devastou 59,9 mil hectares, registra pelo menos 76 mortos e 1.276 pessoas desaparecidas, segundo a imprensa local. Porém, autoridades do condado de Butte admitiram que a lista de nomes não é precisa. Os restos mortais de mais cinco pessoas foram encontrados neste fim de semana.
Neste sábado (17) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou a região arrasada pelo incêndio que atinge desde a semana passada o norte da Califórnia, acompanhado pelo governador do estado, Jerry Brown.
Depois de criticar o governador, acusando-o de "má gestão florestal", Trump se mostrou mais conciliador. Ele destacou a necessidade de trabalhar junto com Brown nas tarefas de reconstrução e de auxílio às vítimas enquanto percorria parte da área destruída pelas chamas no estado.
"Ninguém pensou o que poderia ocorrer. Temos que realizar trabalhos de manutenção. Trabalharemos com grupos ambientais", indicou Trump a jornalistas que acompanhavam a visita.
O presidente também estava acompanhado pelo sucessor de Brown, o democrata Gavin Newsom, que assume o governo da Califórnia, e pela prefeita de Paradise, Jody Jones. A cidade, de 26 mil habitantes, foi totalmente destruída pelas chamas.
Trump seguiu para o sul da Califórnia para percorrer a região destruída por outro grande incêndio, o Woolsey Fire, perto de Los Angeles, onde três pessoas morreram.

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