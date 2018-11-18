Incêndio na Califórnia deixou pelo menos 76 mortes

CampFire - Incêndio na Califórnia Crédito: Fotos públicas

O pior incêndio da história recente na Califórnia, nos Estados Unidos, que devastou 59,9 mil hectares, registra pelo menos 76 mortos e 1.276 pessoas desaparecidas, segundo a imprensa local. Porém, autoridades do condado de Butte admitiram que a lista de nomes não é precisa. Os restos mortais de mais cinco pessoas foram encontrados neste fim de semana.

Neste sábado (17) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou a região arrasada pelo incêndio que atinge desde a semana passada o norte da Califórnia, acompanhado pelo governador do estado, Jerry Brown.

Depois de criticar o governador, acusando-o de "má gestão florestal", Trump se mostrou mais conciliador. Ele destacou a necessidade de trabalhar junto com Brown nas tarefas de reconstrução e de auxílio às vítimas enquanto percorria parte da área destruída pelas chamas no estado.

"Ninguém pensou o que poderia ocorrer. Temos que realizar trabalhos de manutenção. Trabalharemos com grupos ambientais", indicou Trump a jornalistas que acompanhavam a visita.

O presidente também estava acompanhado pelo sucessor de Brown, o democrata Gavin Newsom, que assume o governo da Califórnia, e pela prefeita de Paradise, Jody Jones. A cidade, de 26 mil habitantes, foi totalmente destruída pelas chamas.