Incêndio mata ao menos 15 em hotel na Índia

As autoridades afirmaram que quase todos os 45 quartos do hotel estavam ocupados, e cerca de 50 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio

Publicado em 30 de abril de 2025 às 09:37

Bombeiros se reúnem em frente ao hotel Rituraj, em Calcutá, na Índia, onde incêndio matou ao menos 15 pessoas Crédito: Dibyangshu Sarkar/AFP/Reprodução Folhapress

Um incêndio em um hotel de Calcutá, no leste da Índia, deixou ao menos 15 mortos, segundo a polícia. Outras pessoas conseguiram escapar pelas janelas durante o incidente, ocorrido na noite de terça-feira (29) e confirmado nesta quarta (30). "Várias pessoas foram resgatadas dos quartos e do telhado do hotel", disse o chefe de polícia de Calcutá, Manoj Verma.

As chamas começaram por volta das 20h15 locais (11h15 em Brasília do mesmo dia), detectadas em um quarto próximo à cozinha no primeiro andar do Hotel Rituraj. Segundo a polícia, o fogo tomou rapidamente todo o edifício, localizado na área comercial central de Burrabazar. As autoridades afirmaram que quase todos os 45 quartos do hotel estavam ocupados, e cerca de 50 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio.>

A maioria dos corpos foi encontrada na escadaria do hotel. Suspeita-se que a asfixia tenha sido a principal causa das mortes, disse Sujit Bose, ministro de serviços de incêndio e emergência do estado de Bengala Ocidental, do qual Calcutá é a capital. Oito corpos haviam sido identificados até agora, afirmou Bose. "A equipe forense está visitando o local hoje (quarta-feira), e uma investigação foi ordenada para descobrir a causa do incêndio. Também será investigado por que o sistema de combate a incêndios do hotel não funcionou.">

Cinco pessoas foram resgatadas de seus quartos, cerca de 20 do telhado, enquanto algumas também foram tiradas das varandas, disse o comissário Verma. Algumas pessoas se abrigaram em beiradas estreitas do lado de fora de suas janelas e foram resgatadas por bombeiros que as alcançaram por meio de escadas hidráulicas.>

Um vídeo da agência de notícias indiana ANI, ligada à Reuters, mostrou bombeiros usando megafones para se dirigir àqueles reunidos no telhado, pedindo-lhes que permanecessem calmos e aguardassem os socorristas chegarem até eles.>

