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Acidente

Incêndio em hospital para Covid mata mais de 80 pessoas em Bagdá

Fogo foi causado pela explosão de um cilindro de oxigênio, que deixou também mais de 100 feridos. Pacientes e funcionários pularam pelas janelas para escapar das chamas

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 15:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2021 às 15:39
Fachada do hospital Ibn El Khatib após o incêndio
Fachada do hospital Ibn El Khatib após o incêndio Crédito: The A&O Board PSF
Um incêndio em um hospital para pacientes de Covid-19 em Badgá, no Iraque, deixou ao menos 82 mortos e 110 feridos na madrugada deste domingo (25). O fogo no hospital Ibn al-Khatib foi causado pela explosão de um cilindro de oxigênio.
Muitas das vítimas estavam internadas com ventilação mecânica quando a explosão ocorreu, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente pelo local.
Um homem que visitava seu irmão afirmou à agência Reuters que viu pessoas pulando pelas janelas para escapar das chamas. "Eu levei meu irmão para a rua. Depois voltei e fui para o último andar, que não queimava. Encontrei uma garota de cerca de 19 anos de idade sufocando, prestes a morrer", afirmou o Ahmed Zaki.
"Coloquei ela sobre os meus ombros e corri. Pessoas estavam pulando. Doutores caíam nos carros. Todo mundo estava pulando. E eu continuava subindo, pegando pessoas e descendo", segue Zaki.

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Pacientes sobreviventes foram transferidos para outros hospitais, mas muitos parentes aguardavam ao lado do Ibn al-Khatib horas depois de o fogo ser controlado, sem ter encontrado seus familiares.
O primeiro-ministro Mustafa al-Kadhimi ordenou uma investigação, e funcionários estão sendo interrogados."Um incidente como esse é a evidência de negligência. Portanto, ordenei que seja lançada uma investigação imediatamente, e para que o gerente do hospital e seus chefes de segurança e manutenção sejam detidos, junto com outros responsáveis, até que identifiquemos os negligentes e o responsabilizemos", disse ele, em nota. Al-Kazimi também decretou três dias de luto nacional.
O ocorrido gerou uma onda de indignação entre iraquianos, depois que fontes médicas atribuíram a tragédia à negligência. "Renúncia do ministro da Saúde" era o assunto mais comentado no Twitter no Iraque após o ocorrido.
"O hospital não tinha sistema de proteção contra incêndios e os tetos falsos permitiram que o fogo se propagasse para produtos altamente inflamáveis", afirmou a Defesa Civil. "A maioria das vítimas morreu porque foram deslocadas e privadas de respiradores, e outras, sufocadas pela fumaça", acrescentou o órgão.
Vídeos postados nas redes sociais mostram bombeiros tentando apagar as chamas enquanto os doentes e suas famílias tentam deixar o prédio nos arredores de Bagdá.
[O incêndio] é um "crime", denunciou a Comissão Governamental de Direitos Humanos daquele país. "Contra pacientes exaustos pela Covid-19 que colocaram suas vidas nas mãos do Ministério da Saúde e que, em vez de serem curados, morreram nas chamas".
O grupo apelou ao primeiro-ministro o primeiro-ministro exonere o ministro da Saúde, Hasan al Tamimi, e leve-o à Justiça. O mesmo foi exigido pelo presidente da República, Barham Saleh, e pelo chefe do Parlamento, Mohamed al Halbusi.
A missão da ONU no Iraque expressou "sua dor" e se declarou "chocada" com a tragédia.
O sistema de saúde iraquiano foi arruinado por décadas de sanções, guerras e negligência. Com escassez de medicamentos, médicos e hospitais, o país superou na quarta (21) um milhão de casos de Covid-19. Mas registra um número de mortos relativamente baixo, provavelmente porque sua população é uma das mais jovens do mundo.
Segundo o Ministério da Saúde, 1.025.288 iraquianos foram infectados desde o surgimento do novo coronavírus no país em fevereiro de 2020, dos quais 15.217 morreram.

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