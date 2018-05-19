Imóvel é vendido a R$ 318 milhões com viagem para o espaço inclusa

A viagem para o espaço dá direito a um acompanhante Crédito: Pixabay/@FelixMittermeier

Quais características você procura quando quer comprar um apartamento? Um imóvel em Nova York, nos Estados Unidos, está sendo vendido a US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 318 milhões) e o felizardo ganhará, juntamente com o apartamento, uma viagem para o espaço.

O imóvel é um duplex de 1.393,55 m² no 45º andar de um prédio da West 42nd street com dez quartos. A compra do apartamento inclui algumas regalias extras, como uma viagem com acompanhante para o espaço.