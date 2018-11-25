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Estados Unidos

Imigrantes não serão aceitos até que asilos sejam aprovados nos EUA

'Todos ficarão no México. Se for alguma razão se tornar necessário, nós fecharemos nossa fronteira sul', ameaçou Trump no Twitter

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 11:06
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente americano, Donald Trump, confirmou em sua conta no Twitter que os imigrantes que chegarem à fronteira dos Estados Unidos com o México não serão aceitos no país até que seus pedidos de asilo sejam integralmente aprovados por órgãos de Justiça.
"Imigrantes na fronteira sul não serão aceitos nos EUA até que suas solicitações sejam individualmente aprovadas na corte", escreveu Trump. "Todos ficarão no México. Se for alguma razão se tornar necessário, nós fecharemos nossa fronteira sul", ameaçou ainda.
Segundo Trump, imigrantes só serão permitidos no país legalmente. Hoje, aqueles que chegam à fronteira americana e solicitam asilo podem permanecer nos EUA enquanto aguardam julgamento, que pode levar anos.
Mais cedo, membros da equipe do presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmaram estar em contato com o governo americano para um plano imigratório nesse sentido, mas negaram que haja algo concreto.

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