Imigrantes não serão aceitos até que asilos sejam aprovados nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente americano, Donald Trump, confirmou em sua conta no Twitter que os imigrantes que chegarem à fronteira dos Estados Unidos com o México não serão aceitos no país até que seus pedidos de asilo sejam integralmente aprovados por órgãos de Justiça.

"Imigrantes na fronteira sul não serão aceitos nos EUA até que suas solicitações sejam individualmente aprovadas na corte", escreveu Trump. "Todos ficarão no México. Se for alguma razão se tornar necessário, nós fecharemos nossa fronteira sul", ameaçou ainda.

Segundo Trump, imigrantes só serão permitidos no país legalmente. Hoje, aqueles que chegam à fronteira americana e solicitam asilo podem permanecer nos EUA enquanto aguardam julgamento, que pode levar anos.