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Morte do papa

Igreja perde representante de Jesus na Terra; entenda

Para especialista, porém, graça divina não se altera em período de ausência do papa

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 07:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2025 às 07:42
Quando um papa morre ou renuncia, a Igreja Católica Apostólica Romana não perde apenas sua referência. A Cidade do Vaticano, última monarquia absolutista da Europa, fica sem seu soberano. Roma, na Itália, deixa de ter seu bispo. O apóstolo Pedro, primeiro dos papas, deixa de ter um sucessor. E Jesus Cristo fica sem seu vigário, um representante, na Terra.
Para algumas dessas funções, existem textos da Santa Sé que indicam o deve ser feito em caso de "sede vacante", como é chamada a ausência definitiva de um papa de suas funções. Muitas das regras que regem esse período estão na Constituição Apostólica "Universi Dominici Gregis", promulgada em 1996 por João Paulo 2º (1920-2005).
Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano
Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano Crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AP
Um dos principais personagens é o cardeal camerlengo, que de fato administra as questões práticas do Vaticano. Desde 2019, o cargo é ocupado pelo americano Kevin Joseph Farrell, nomeado pelo papa Francisco.
"O camerlengo cuida de tudo para manter o Vaticano funcionado, no que diz respeito a bens, território, imóveis", explica à reportagem o sacerdote Jesús Miñambres, professor de direito patrimonial canônico da Pontifícia Universidade Santa Croce, em Roma.
Publicada em 2022 por Francisco, a Constituição Apostólica "Praedicate Evangelium" sobre a Cúria Romana determina que o camerlengo pode pedir relatórios sobre situação financeira e econômica de qualquer órgão subordinado à Santa Sé.
Caso o camerlengo estiver impedido no período de "sede vacante", suas funções devem ser assumidas pelo vice-camerlengo, também nomeado pelo papa. Desde 2020, é um brasileiro que ocupa o posto: o arcebispo Ilson de Jesus Montanari.
Além dele, o Colégio Cardinalício, que reúne todos os cardeais, também está apto a tomar decisões nessa fase. Na prática eles respondem pelo governo da Igreja, mas somente em questões simples ou inadiáveis. Principalmente, devem se ocupar da preparação e realização do conclave que irá escolher o futuro papa.
Durante a "sede vacante", são constituídos dois tipos de congregações de cardeais. A geral reúne todos eles, enquanto a particular é formada somente pelo camerlengo e três cardeais assistentes sorteados. Assuntos graves são tratados pela assembleia de cardeais eleitores (com menos de 80 anos), enquanto temas ordinários são examinados pela congregação particular. Outra figura proeminente é o decano do Colégio Cardinalício, que deve presidir o conclave.
Outra figura proeminente é o decano do Colégio de Cardeais, quem de fato organiza o conclave. No entanto, o atual, Giovanni Battista Re, tem mais de 80 anos e, por isso, não pode entrar na Capela Sistina para exercer sua função. A tarefa, então, será transferida para o mais velho eleitor entre os cardeais bispos, atualmente Pietro Parolin, 70, secretário de Estado do Vaticano.
Fora a parte prática relacionada ao funcionamento do Vaticano e à eleição do papa, todo o resto deve aguardar a chegada do novo pontífice. O que vale também para os outros títulos históricos que o líder da Igreja acumula: sucessor de são Pedro e, consequentemente, representante de Jesus na Terra.
Significa então que, na morte ou renúncia do papa, um elo entre questões terrenas e divinas deixa de funcionar?
"Do ponto de vista da Salvação não tem problemas. Deus é grande, e a graça funciona mesmo durante a sede vacante. Para os fiéis não muda nada", afirma o professor Miñambres. "Falta uma figura de referência [o papa], mas tudo é previsto para que isso falte pelo menor tempo possível."
"É o momento de unir os fiéis na oração por esse cargo, que é objetivamente importante para levar a Igreja adiante. Mas a Igreja é de Deus, não é dos cargos. Não falta Igreja porque falta um elemento", afirma.

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