Igreja americana abençoa fuzis como cajados de ferro

Ilustração - Fiéis vestiram roupas combinando com armamentos, supostamente descarregados, em cerimônia de compromisso matrimonial Crédito: Reprodução/Pixabay

Centenas de casais carregando rifles lotaram o Santuário da Paz Mundial e da Unificação na Pensilvânia, na quarta-feira, para abençoar os seus casamentos e, de quebra, celebrar as suas armas como cajados de ferro  que, segundo eles, poderiam ter salvado vidas no recente massacre numa escola da Flórida, em que 17 pessoas morreram.

As mulheres de branco e os homens de preto se agarravam às armas, que deveriam estar descarregadas para o evento na região rural de Pocono Mountains, a cerca de 160 quilômetros de Filadélfia. Havia quem usasse coroas, algumas feitas de balas, enquanto líderes religiosos vestiam roupas brancas e rosa brilhantes, combinando com os seus armamentos.

Um porta-voz da igreja, atualmente liderada pelo reverendo Hyung Jin Moon, disse que a cerimônia havia sido planejada por muito tempo, bem antes de um atirador abrir fogo contra alunos e professores em Parkland. Os estudantes do ensino fundamental de uma escola próxima ao evento foram realocados durante o dia de ontem, para manter-se distantes dos defensores de armas.

Cada um de nós deve usar o poder do cajado de ferro não para armar ou oprimir, como foi feito em reinos satânicos deste mundo, mas para proteger os filhos de Deus, disse o reverendo Moon em nota. Se o treinador de futebol que correu para defender os alunos do atirador com o seu próprio corpo tivesse permissão para carregar uma arma, muitas vidas, incluindo a sua própria, poderiam ter sido salvas.