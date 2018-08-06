Wacken Open Air

Idosos fogem de casa de repouso para ir a festival de heavy metal

Dupla foi encontrada pela polícia alemã por volta das 3h da manhã de sábado
Redação de A Gazeta

06 ago 2018 às 15:33

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 15:33

Wacken Open Air: festival de heavy metal acontece no verão alemão, ao ar livre Crédito: Divulgação
A polícia teve uma missão incomum durante a noite de sábado no Wacken Open Air, um festival de heavy metal que acontece no verão, ao ar livre. Dois homens idosos tiveram que ser apanhados lá pelos agentes, depois de fugir de uma casa de repouso para participar do festival, de acordo com reportagens da imprensa alemã. O Wacken Open Air, que acontece na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, começou na quinta-feira passada e terminou no sábado.
De acordo com a emissora de rádio pública NDR, a equipe de enfermagem chamou a polícia após notar que dois dos moradores da casa estavam desaparecidos. Os dois foram encontrados no festival às 3h da manhã, em um estado que o porta-voz da polícia, Merle Neufeld, descreveu como "desorientado e confuso".
Foi providenciado um táxi para que eles voltassem do distrito de Steinburg, onde fica Wacken, para o de Dithmarschen, onde está localizada a casa de idosos. Mas, como eles relutavam em voltar, a polícia teve que escoltar o veículo a fim de que eles chegassem em segurança.
Entre as bandas que se apresentaram no Wacken Open Air deste ano estão Judas Priest, Danzig, Red Hot Chili Peppers e In Flames. O festival é famoso por sua lama. No entanto, como a onda de calor em toda a Europa continua, este ano houve avisos de incêndios florestais e tempestades de poeira.

