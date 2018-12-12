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Agente da KGB

Identidade secreta de Vladimir Putin

No documento, com validade até 1989, ele é descrito como 'Major Vladimir Putin'

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 09:54
Vladimir Putin Crédito: Kremlin / Divulgação
O jornal alemão Bild revelou um velho documento do presidente russo, Vladimir Putin, que trabalhou em Dresden, nos anos 80, como agente da KGB (serviço secreto soviético). A identidade foi encontrada nos arquivos da Stasi - a polícia secreta da Alemanha Oriental.
No documento, com validade até 1989, ele é descrito como "Major Vladimir Putin". Konrad Felber, que supervisiona os arquivos da Stasi em Dresden, afirmou ao Bild que a identidade permitia a Putin entrar e sair dos escritórios da polícia secreta.
Ainda segundo Felber, a identificação pode ter permitido a Putin recrutar agentes mais facilmente, pois não era obrigado a dizer que trabalhava para a KGB. Não está claro se o cartão indica se ele trabalhava diretamente para a Stasi. O Kremlin não confirmou nem negou que Putin tivesse a identificação da Stasi. (Com agências)
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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