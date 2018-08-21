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Hospital realiza chá de bebê para 125 mães em bairro pobre de Chicago

'Para muitas delas, esse é o único chá de bebê que elas terão na vida', diz a idealizadora

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 10:48
Hospital realizou chá de bebê coletivo para 125 mães Crédito: Facebook/StBernardHealthcare
O Hospital Saint Bernard, que fica em Englewood, Chicago, fez uma ação para lá de especial para as mães do bairro onde fica localizado, que é majoritariamente habitado por famílias de baixa renda: fez um chá de bebê coletivo para mais de 100 mães.
"Foi muito divertido e animado!", disse Rosietta Cobb, de 22 anos, uma das mães presentes no evento ao Good Morning America, da ABC. Ela deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, na última quinta-feira, 16, um dia depois do chá de bebê coletivo. "Eu acho que eles foram muito legais dando isso pra gente".
Englewood é um bairro muito pobre de Chicago, e também tem um dos mais altos índices de violência da cidade. "É uma área muito violenta, com muitos crimes e tiroteios", disse a vice-presidente da enfermagem do Saint Bernard, Evelyn Jones, que trabalha no hospital há 37 anos.
Foi Evelyn quem teve a ideia de criar esse chá de bebê."Para muitas delas, esse é o único chá de bebê que elas vão ter na vida, e elas ficam muito gratas e muito felizes", disse Evelyn. Neste ano, foram 125 mães presentes e, de acordo com ela, todas saem com presentes.
Quem faz as compras é a própria Evelyn. Ao longo do ano, ela vai comprando fraldas, brinquedos, produtos de higiene e roupas para os bebês. Neste ano, ela disse ter gastado mil dólares (cerca de R$ 3,9 mil). Outra parte dos presentes são doadas pela equipe do hospital, como enfermeiras e médicos.
"Enquanto as mães ainda estão no hospital, eu peço para a minha equipe perguntar mais sobre elas, então eu sei mais ou menos o que comprar para cada uma", conta Evelyn. "Eu não tenho netos, então essa é a minha maneira de me doar", disse ela.
Além de servir para dar presentes para as novas mães, o chá de bebê também é uma oportunidade de ensinar essas mulheres sobre a importância do pré-natal e os cuidados com os recém-nascidos. Cerca de 20% das mulheres que dão à luz no hospital Saint Bernard são adolescentes.

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