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Kansas City

Hospital nos EUA tem caso raro de parto de trigêmeos idênticos

Chance de ocorrer este tipo de gravidez é de uma a cada 30 milhões de partos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 18:26

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 18:26

Os trigêmeos Ron, Elkanah e Abishai Crédito: Divulgação | Truman Medical Center
Um casal da cidade de Kansas, nos EUA, está comemorando um feito raro na medicina: acabam de se tornar pais de trigêmeos idênticos. Segundo o doutor Josh Petrikin, as crianças estão passando bem e continuam em observação na unidade de tratamento intensivo neonatal do Centro Médico Truman, em Kansas City, Missouri.
Pesquisadores afirmam que a possibilidade de nascimento de trigêmeos idênticos ocorre apenas uma vez em cerca 30 milhões de partos.
Os três meninos - Ron, Elkanah e Abishai - nasceram nesta quinta-feira (22). Segundo o jornal "Kansas City Star", seus pais, Nicole e Caleb Choge, já têm um filho mais velho, de 2 anos. O pai diz que ele, sua esposa e o filho oraram por outra criança e que "Deus respondeu às preces de todos: um, dois e três".
Até recentemente a família vivia no Quênia, terra natal de Caleb Choge, onde ele trabalhava como piloto. O casal se mudou para Ottowa, no Kansas, para ficar mais perto da família de Nicole.

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