Hospital nos EUA tem caso raro de parto de trigêmeos idênticos

Os trigêmeos Ron, Elkanah e Abishai Crédito: Divulgação | Truman Medical Center

Um casal da cidade de Kansas, nos EUA, está comemorando um feito raro na medicina: acabam de se tornar pais de trigêmeos idênticos. Segundo o doutor Josh Petrikin, as crianças estão passando bem e continuam em observação na unidade de tratamento intensivo neonatal do Centro Médico Truman, em Kansas City, Missouri.

Pesquisadores afirmam que a possibilidade de nascimento de trigêmeos idênticos ocorre apenas uma vez em cerca 30 milhões de partos.

Os três meninos - Ron, Elkanah e Abishai - nasceram nesta quinta-feira (22). Segundo o jornal "Kansas City Star", seus pais, Nicole e Caleb Choge, já têm um filho mais velho, de 2 anos. O pai diz que ele, sua esposa e o filho oraram por outra criança e que "Deus respondeu às preces de todos: um, dois e três".