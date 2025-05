Mundo

Homem sobrevive a voo acidental de parapente a 8 mil metros de altitude

Peng Yujiang foi puxado a 8,5 mil metros acima do nível do mar por uma rara corrente ascendente chamada de "sucção de nuvens".

Publicado em 29 de maio de 2025 às 18:38

Um homem na China sobreviveu após ser lançado por acidente com um parapente a uma altitude de 8,5 mil metros, segundo relatos da mídia estatal.>

Peng Yujiang, de 55 anos, estava testando um novo equipamento 3 mil metros acima do nível do mar no sábado (24/05) sobre as montanhas Qilian, no noroeste da China, quando uma rara corrente ascendente ou corrente de ar conhecida como "sucção de nuvens" o puxou cerca de 5 mil metros mais alto, em direção a uma formação de nuvens.>

O incidente foi filmado por uma câmera montada no parapente de Peng e a filmagem viralizou após ser postada no Douyin, uma plataforma semelhante ao TikTok.>

Nas imagens, Peng segura os controles do parapente, com o rosto e grande parte do corpo cobertos por cristais de gelo.>

"Foi assustador... Tudo estava branco. Eu não conseguia ver nenhuma direção. Sem a bússola, eu não saberia para onde estava indo. Pensei que estava voando em linha reta, mas na verdade, estava girando", disse ele ao China Media Group.>

Peng sobreviveu por pouco, pois os níveis de oxigênio são baixos naquela altitude, ligeiramente inferior ao pico de 8.849 m do Monte Everest. As temperaturas também podem cair para -40 °C.>

"Eu queria descer rápido, mas não consegui. Fui sendo levado cada vez mais alto até estar dentro da nuvem", disse ele.>

Peng, que pratica parapente há quatro anos e meio, disse que pode ter perdido a consciência durante a descida, acrescentando que a parte mais assustadora foi tentar recuperar o controle do planador enquanto ele girava em espiral no ar.>

As autoridades chinesas estão investigando o incidente e Peng foi suspenso por seis meses porque o voo não foi autorizado, informou o jornal estatal Global Times.>

Peng não tinha intenção de voar naquele dia e estava apenas testando o ajuste e o conforto de seu parapente no solo, disse o Global Times.>

No entanto, ventos fortes o levantaram do chão e ficaram ainda mais fortes, até que ele encontrou a corrente ascendente que o lançou para as nuvens.>

