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6 anos depois

Homem recupera jet ski levado por furacão em 2012

Douglas Ferrigno havia perdido o veículo após a passagem do furacão Sandy

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 13:44
Um norte-americano recuperou seu jet ski quase seis anos depois do veículo ter sido levado pelo furacão Sandy Crédito: Pixabay
Um morador de Nova Jersey, nos Estados Unidos, teve uma surpresa ao conseguir recuperar seu jet ski quase seis anos depois após a passagem do furacão Sandy pela costa leste do país, em outubro de 2012.
Douglas Ferrigno recebeu uma ligação da polícia da cidade de Brick no dia 2 de julho avisando que haviam encontrado o veículo. Eu pensei vocês só podem estar de brincadeira comigo. Em um primeiro momento achei que era uma pegadinha, disse Ferrigno ao jornal NJ Advance Media.
O jet ski foi encontrado por outro homem, que estava limpando um terreno baldio que comprou na cidade localizada a cerca de 10 quilômetros de distância onde Ferrigno mora. O veículo estava como da última vez que o homem o havia visto, com capa, todas as peças intactas e até mesmo a chave na ignição.
Após fazer pequenos reparos por conta da ação do tempo, o jet ski voltou a rodar como se nunca tivesse sumido. Nós todos sofremos por causa da devastação do furacão, é um bom símbolo que coisas boas podem acontecer, comentou Ferrigno.

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