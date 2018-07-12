Homem recupera jet ski levado por furacão em 2012

Um norte-americano recuperou seu jet ski quase seis anos depois do veículo ter sido levado pelo furacão Sandy Crédito: Pixabay

Um morador de Nova Jersey, nos Estados Unidos, teve uma surpresa ao conseguir recuperar seu jet ski quase seis anos depois após a passagem do furacão Sandy pela costa leste do país, em outubro de 2012.

Douglas Ferrigno recebeu uma ligação da polícia da cidade de Brick no dia 2 de julho avisando que haviam encontrado o veículo. Eu pensei vocês só podem estar de brincadeira comigo. Em um primeiro momento achei que era uma pegadinha, disse Ferrigno ao jornal NJ Advance Media.

O jet ski foi encontrado por outro homem, que estava limpando um terreno baldio que comprou na cidade localizada a cerca de 10 quilômetros de distância onde Ferrigno mora. O veículo estava como da última vez que o homem o havia visto, com capa, todas as peças intactas e até mesmo a chave na ignição.