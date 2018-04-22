Homem nu abre fogo em restaurante dos EUA e deixa 3 mortos e 4 feridos

Travis Reiking, de 29 anos, procurado como uma pessoa de interesse no ataque armado de homem nu que matou três pessoas em restaurante dos EUA Crédito: Reprodução/Twitter

Um homem abriu fogo em um restaurante dos Estados Unidos e baleou sete pessoas na manhã deste domingo. Segundo a polícia de Nashville, no estado do Tennessee, o autor dos disparos deixou três mortos e quatro feridos por volta de 3h25m (5h25m em Brasília).

O atirador estava nu e fugiu a pé, segundo a polícia, que o identificou como um homem branco de cabelos curtos. Os investigadores destacaram no Twitter a foto de Travis Reiking, de 29 anos, procurado como uma pessoa de interesse no ataque armado.

O veículo no qual o atirador chegou ao restaurante está registrado no nome do americano.

Homem nu abriu fogo em restaurante dos EUA Crédito: Divulgação/Nashville PD

Diante do ataque, um cliente do estabelecimento Waffle House lutou contra o atirador e conseguiu desarmá-lo, na estrada Murfreesboro Pike. O autor dos disparos foi visto pela última vez a vagar pela via de Nashville.