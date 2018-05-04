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Pós-créditos

Homem morre durante sessão de 'Vingadores: Guerra Infinita' na Índia

Ele teria morrido de causas naturais ou por uma parada cardíaca, segundo a polícia

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 14:29
Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA
Um homem de 43 anos morreu na última terça-feira, 1º, durante uma sessão de Vingadores: Guerra Infinita na cidade de Proddatur, na Índia. As informações são do jornal The Times of India.
Segundo a publicação, Peddapasupula Baasha foi encontrado em seu assento sem qualquer movimento depois do filme.
A princípio, os funcionários do local pensaram que ele estava esperando pela cena pós-créditos, mas Baasha continuava sem se mexer mesmo depois da cena.
Quando a equipe retirou os óculos 3D dele, percebeu que ele estava morto de olhos abertos. Logo, a polícia rural da cidade chegou ao cinema e examinou a cena.
Os agentes suspeitam que ele tenham morrido de causas naturais ou devido a uma parada cardíaca. O corpo de Baasha foi enviado para um hospital público local, e a investigação continua.

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