Homem morre após matar uma pessoa e ferir duas na Austrália

Melbourne, na Austrália Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem foi morto por policiais após matar uma pessoa e ferir duas em um ataque a faca na cidade de Melbourne, na Austrália, nesta sexta-feira (9). Autoridades disseram que o caso está sendo investigado como terrorismo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e transmitidas por emissoras de TV locais mostram um homem atacando dois policiais no centro da cidade. Um deles levantou uma arma e disparou contra o agressor.

Segundo o superintendente da polícia do Estado de Victoria, David Clayton, o agressor chegou a ser encaminhado para o hospital em estado grave, mas resistiu aos ferimentos.