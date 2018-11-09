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Facada

Homem morre após matar uma pessoa e ferir duas na Austrália

Autoridades investigam caso como terrorismo; agressor estava internado em estado grave no hospital, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 11:16

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 11:16

Melbourne, na Austrália Crédito: Reprodução/Google Maps
Um homem foi morto por policiais após matar uma pessoa e ferir duas em um ataque a faca na cidade de Melbourne, na Austrália, nesta sexta-feira (9). Autoridades disseram que o caso está sendo investigado como terrorismo.
Imagens compartilhadas nas redes sociais e transmitidas por emissoras de TV locais mostram um homem atacando dois policiais no centro da cidade. Um deles levantou uma arma e disparou contra o agressor.
Segundo o superintendente da polícia do Estado de Victoria, David Clayton, o agressor chegou a ser encaminhado para o hospital em estado grave, mas resistiu aos ferimentos.
As ruas próximas ao local do incidente foram bloqueadas e as autoridades pedem que população evite a região. "Por enquanto, não há ligação com terrorismo", afirmou Clayton.

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