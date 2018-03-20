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Inglaterra

Homem morre após ficar com a cabeça presa em poltrona de cinema

Britânico sofreu um ataque de pânico e teve uma parada cardíaca

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:21
Cinemas Vue, em Birmingham, na Inglaterra Crédito: Reprodução/Google Maps
Um homem morreu na última sexta-feira (16) após ficar com a cabeça presa em uma cadeira reclinável eletrônica de um cinema da rede Vue em Birmingham, na Inglaterra.
De acordo com o "Metro", o homem, que não foi identificado, voltou à sala de luxo para pegar o celular que esquecera no local. Foi quando, ao buscar o aparelho, o cliente ficou entalado.
Por causa da demora, o parceiro do homem foi procurá-lo na sala. Chegando lá, ele se deparou com a cena. Funcionários do cinema vieram ao socorro e, quebrando o equipamento, conseguiram libertar o cliente.
O cliente sofreu um ataque de pânico e teve uma parada cardíaca. Reanimado por paramédicos, ele foi levado a um hospital próximo, relatou o site "Birmingham Live". Só que, uma semana após o incomum incidente, o homem morreu em decorrência de danos cardíacos irreversíveis.
A Vue confirmou o caso e disse que está investigando as circunstâncias e o funcionamento das poltronas.
"Estamos muitos tristes por ele ter morrido na última sexta-feira. Uma investigação está em curso", disse a empresa em comunicado.

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