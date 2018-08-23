Homem mata a irmã e a mãe a facadas em subúrbio de Paris

Um homem de 36 anos matou sua irmã e sua mãe a facadas na manhã desta quinta-feira (23) em um subúrbio de Paris, na França Crédito: Pixabay

Paris, na França. Uma terceira pessoa, que ainda não foi identificada, ficou gravemente ferida. As motivações do crime são desconhecidas. Pouco após a mídia local ter noticiado o ocorrido, o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o ataque. A hipótese de um conflito familiar não foi, contudo, descartada pelos investigadores. O agressor, que se entrincheirou em um pavilhão em Trappes, foi abatido pela polícia. Um homem de 36 anos matou sua irmã e sua mãe a facadas na manhã desta quinta-feira (23) em um subúrbio de, na. Uma terceira pessoa, que ainda não foi identificada, ficou gravemente ferida. As motivações do crime são desconhecidas. Pouco após a mídia local ter noticiado o ocorrido, o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o ataque. A hipótese de um conflito familiar não foi, contudo, descartada pelos investigadores. O agressor, que se entrincheirou em um pavilhão em Trappes, foi abatido pela polícia.

Identificado pela imprensa local como Kamel S., de 36 anos, o suspeito era conhecido desde 2016 pela polícia por fazer "apologia ao terrorismo".

O grupo de elite das forças de segurança francesas atuou para abater o homem, que estava entrincheirado em uma casas, por volta das 10h (5h no horário de Brasília).

Inicialmente, a mídia local informou que o autor do ataque gritou "Allahu akbar", expressão em árabe que significa "Alá é grande", mas a polícia ainda não confirmou esta informação. As autoridades não afirmaram até o momento se o ato é considerado um ataque terrorista. As motivações do agressor permanecem desconhecidas. No entanto, de acordo com a rádio "France Info", o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o ataque.

 A razão por trás do ataque e seu perfil ainda não são conhecidos e estão sendo analisados  disse uma fonte policial à agência de notícias "AFP".

A hipótese de um conflito familiar ter motivado o crime não foi descartada, disse uma fonte próxima à ocorrência à "France Info".

A imprensa local diz que o suspeito se entrincheirou, armado com várias facas, em um pavilhão da rue Camille Claudel, onde ele mora. Em seguida, o autor do ataque foi morto pela polícia, que pede para a área ser evitada para não atrapalhar o trabalho das equipes no local.