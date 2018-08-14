Homem joga carro contra barreiras do Parlamento britânico

Um homem foi preso após jogar um veículo contra barreiras de segurança do Parlamento britânico em Londres nesta terça-feira, 14, e feriu três pedestres. A polícia fala em "ato deliberado". O Comando Antiterrorista foi designado para liderar a investigação.

"Às 7h37 (3h37 em Brasília), um automóvel avançou contra as barreiras diante do Parlamento. O motorista foi detido pelos policiais presentes no local. Vários pedestres ficaram feridos", afirmou a polícia em sua conta no Twitter.

Poucos minutos depois, a polícia britânica informou que nenhuma das pessoas feridas, que foram encaminhadas a hospitais próximos, está em estado grave.

O homem detido tem entre 25 e 30 anos e não estava colaborando com as autoridades, informou a polícia.

"Apesar de mantermos a mente aberta, o Comando Antiterrorista da Polícia Metropolitana lidera a investigação sobre o incidente de Westminster", afirmou a força de segurança no Twitter.

Toda a área do incidente foi isolada pelos agentes. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que policiais fortemente armados cercaram o veículo de cor prata, do qual retiraram o motorista, que foi algemado. As ruas ao redor do Parlamento em Westminster foram fechadas.

Diversas viaturas da polícia e ambulâncias foram enviadas ao local, além de um esquadrão antibombas e cães farejadores. A estação de metrô de Westminster também foi fechada.

"Parecia um ato deliberado", disse Ewalina Ochab, que passava pela área no momento do incidente, à agência britânica de notícias Press Association. "Eu estava caminhando do outro lado. Ouvi um barulho e alguém gritou. Virei e vi um carro prata em alta velocidade e muito perto das barreiras, talvez sobre a calçada", disse. "A pessoa que dirigia o veículo não saiu."

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu "dureza contra os animais" que agiram em Londres. Em sua conta no Twitter, o republicano falou em "outro ataque terrorista" e ressaltou que os responsáveis precisam ser tratados com "dureza e força".

HISTÓRICO

O Reino Unido foi cenário em 2017 de uma onda de atentados. Quatro deles tiveram a autoria reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico, que deixaram 36 mortos e 200 feridos.

Um dos ataques aconteceu em março de 2017 na Ponte de Westminster. Khalid Masood atropelou várias pessoas e avançou com o carro até as grades do Parlamento. Depois, ele desceu do veículo, entrou na área do Parlamento e matou um policial a facadas, antes de ser morto por outros agentes das forças de segurança.