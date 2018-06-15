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No Canadá

Homem ganha indenização após ex mandar e-mail falso em seu nome

O musicista Eric Abramovitz perdeu uma bolsa de estudos por conta da fraude cometida por Jennifer Lee

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 18:50
Um clarinetista canadense recebeu uma indenização de quase um milhão de reais após sua ex-namorada apagar um e-mail que lhe garantiria bolsa de estudos Crédito: Pixabay | congerdesign
O clarinetista canadense Eric Abramovitz ganhou uma indenização de 350 mil dólares canadenses (cerca de R$ 993 mil) após o tribunal de Montreal determinar que em 2014 sua ex-namorada enviou e-mail falso recusando o convite para estudar um importante conservatório de Los Angeles, nos Estados Unidos.
Segundo a defesa de Abramovitz, com medo de perdê-lo, Jennifer Lee, sua então namorada, enviou um e-mail falso para Yehuda Gilad, um dos maiores clarinetistas do planeta, recusando uma das duas vagas disponíveis para estudar no Conservatório Colburn, onde ganharia uma bolsa anual de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 187 mil) por ano.
Na sentença, o juiz concordou com a argumentação de Abramovitz de que o e-mail falso prejudicou sua carreira como musicista e determinou a indenização levando em conta o prejuízo profissional causado por Lee. "A corte está reparando o abjeto dano que a ré causou na vida profissional do autor da ação", escreveu o juiz.
Apesar de ter perdido a bolsa, Abramovitz conseguiu estudar com Yehuda alguns anos depois e continuar sua carreira como musicista. Hoje ele é um dos clarinetistas principais da Orquestra Sinfônica de Toronto, no Canadá.

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