Homem é preso na Espanha com meio quilo de cocaína na peruca

Homem é preso com meio quilo de cocaína na peruca em aeroporto de Barcelona, na Espanha Crédito: Divulgação / Polícia Nacional da Espanha

Agentes de segurança do aeroporto de Barcelona, na Espanha, identificaram um homem que carregava meio quilo de cocaína escondido em um fundo duplo de sua peruca. As fotos da detenção são muito curiosas e mostram o pacote de drogas que estava ligado à sua cabeça. A peruca projetava-se mais do que o necessário e ele usava um chapéu para disfarçar.

O que mais chamou a atenção dos agentes foi o nervosismo com que o homem agia.

Apesar de toda a parafernália com a qual ele tentou esconder a droga, o nervosismo acabou prejudicando o homem, um colombiano de 65 anos. "A peruca era muito curiosa, mas os agentes de lá são muito experientes e prestam atenção à atitude dos suspeitos. O homem estava muito nervoso ao passar pelo posto de segurança", disseram os policiais, em entrevista às redes de comunicação espanholas.

O homem foi imediatamente detido depois de verificar que a embalagem continha uma substância branca em pó, pesando aproximadamente 503 gramas. Uma vez aplicado, o teste de drogas constatou era cocaína.

O valor da droga, dependendo da pureza, poderia ultrapassar 30.000 euros no mercado europeu.

Segundo a polícia espanhola, a detenção ocorreu no fim de junho, mas as fotos só foram divulgadas agora. O homem vinha da cidade colombiana de Bogotá e está detido em Barcelona.

A Polícia Nacional espanhola realiza uma tarefa difícil em aeroportos em todo o país com o que eles próprios chamam de "voos quentes": aqueles que vêm de países suspeitos de traficar drogas frequentemente.