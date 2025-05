Mundo

Homem de 53 anos é detido após atropelamento de pessoas em desfile comemorativo do Liverpool

O atropelamento ocorreu nesta segunda-feira (26/05) enquanto milhares de pessoas estavam comemorando a conquista do campeonato Premier League pelo time de futebol Liverpool FC.

Um britânico de 53 anos foi preso nesta segunda-feira (26/05) após um carro atropelar pedestres em Liverpool, no Reino Unido , de acordo com a polícia local.>

A polícia não confirmou se o homem detido é o suspeito de ser o motorista que provocou os atropelamentos e pediu às pessoas que "não especulem sobre as circunstâncias" do ocorrido.>

Os primeiros alertas sobre a ocorrência chegaram à polícia por volta de 18h no horário local (14h em Brasília). O carro envolvido ficou no local.>

Harry Rashid, que também falou com a PA, estava no desfile com a esposa e as duas filhas pequenas quando testemunhou a colisão. Segundo ele, tudo ocorreu a 3 metros de distância de onde estavam.>