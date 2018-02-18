Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Homem armado invade igreja russa e deixa cinco mortos
Terror

Homem armado invade igreja russa e deixa cinco mortos

Atirador entrou gritando 'Allahu Akbar' e morreu após matar quatro mulheres e ferir outras quatro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 19:02

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 19:02

Cinco mulheres morreram após um homem armado abrir fogo contra um grupo de pessoas que deixava a igreja após assistir a missa na região russa do Daguestão, de acordo com a Sky News.
Segundo a agência russa de notícias Tass, o atirador morreu após matar quatro fiéis e ferir outras quatro pessoas, todas mulheres, em um ataque na cidade de Kizlyar.
Outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, de acordo com um porta-voz do Ministério de Assuntos Internos da região.
Armado com um rifle de caça, o homem entrou na igreja gritando "Allahu Akbar", frase árabe que significa "Deus é grande", afirmou o padre Pavel, religioso que realizou a missa pouco antes do ataque.
Embora o motivo para o ataque ainda não tenha sido esclarecido, o homem armado mirou nos fiéis da igreja ortodoxa russa em uma região predominantemente muçulmana. De acordo com a agência Interfax, o atirador foi identificado como um morador local com idade na faixa dos 20 anos.
O Daguestão é uma região predominantemente muçulmana do Cáucaso, localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados