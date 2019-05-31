Hillary Clinton e filha abrirão produtora, diz Bloomberg

Hillary Clinton, 71, e sua filha Chelsea, 39, estão criando uma produtora para realizar projetos para cinema e TV, afirmou nesta quinta-feira (30) a agência de notícias Bloomberg.
Segundo fontes próximas às discussões ouvidas pela agência, a ideia é focar em histórias contadas por e sobre mulheres.
A ex-senadora Hillary já havia se alistado para produzir uma série de TV com Steven Spielberg. "The Woman's Hour" (A hora da mulher) é uma adaptação de um livro sobre ativistas pelo direito do voto feminino.
Com isso, as Clinton seguem os passos dos Obama. O ex-presidente Barack Obama e sua mulher Michelle criaram a produtora Higher Ground Productions e já assinaram um acordo com a Netlfix. Seus primeiros programas incluem uma adaptação do livro de Michael Lewis sobre burocracia federal e uma série dramática sobre o mundo da moda.
Hillary foi primeira-dama do estado de Arkansas, primeira-dama dos EUA, senadora por Nova York e secretária de Estado. Ela se candidatou à Presidência dos EUA duas vezes, perdendo a indicação democrata em 2008 para Obama e as eleições de 2016 contra Donald Trump.