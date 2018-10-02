Harvard cancela curso que juiz de Trump iria dar em 2019

O juiz Brett Kavanaugh, indicado pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte e atualmente alvo de uma investigação do FBI por várias acusações de agressão sexual a mulheres, sofreu mais um revés: a Universidade Harvard cancelou um curso que ele daria no ano letivo de 2019.
Segundo o site Business Insider, a universidade anunciou o cancelamento num e-mail enviado a seus estudantes do curso de Direito na segunda-feira à noite, após retirar o perfil do juiz de sua página institucional na internet.
"Curso não vai ser mais oferecido"
O e-mail, obtido pelo site, afirma que "hoje, o juiz Kavan indicou que não pode mais manter seu compromisso de lecionar seu curso no ano letivo que começa em janeiro de 2019, de modo que o curso não mais será oferecido". Quem assina a mensagem é Catherine Claypoole, vice-deã e diretora para Assuntos Acadêmicos de Harvard.
Um porta-voz, mais tarde, confirmou que o curso fora de fato cancelado.
O FBI abriu uma investigação a pedido do Senado depois que três mulheres acusaram o magistrado conservador de 53 anos de tê-las agredido sexualmente quando ele estava bêbado durante a década de 1980.
Trump solicitou uma investigação adicional pela polícia federal dos EUA depois do depoimento da primeira acusadora de Kavanaugh, Christine Blasey Ford e após uma petição da oposição e de alguns senadores republicanos.
Christine, psicóloga e professora universitária da Califórnia, testemunhou perante o Comitê de Justiça do Senado na quinta-feira passada, relatando em detalhes como Kavanaugh a agrediu sexualmente em 1982, quando ambos eram estudantes do ensino médio em Maryland. Kavanaugh negou a denúncia, bem como as feitas por outras duas mulheres, acusando os democratas de torná-lo vítima de um "golpe" político.