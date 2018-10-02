Harvard cancela curso que juiz de Trump iria dar em 2019

O juiz Brett Kavanaugh, indicado pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte e atualmente alvo de uma investigação do FBI por várias acusações de agressão sexual a mulheres Crédito: Reprodução

Donald Trump para a Suprema Corte e atualmente alvo de uma investigação do FBI por várias acusações de agressão sexual a mulheres, sofreu mais um revés: a Universidade Harvard cancelou um curso que ele daria no ano letivo de 2019. O juiz Brett Kavanaugh, indicado pelo presidentepara a Suprema Corte e atualmente alvo de uma investigação dopor várias acusações de agressão sexual a mulheres, sofreu mais um revés: a Universidade Harvard cancelou um curso que ele daria no ano letivo de 2019.

Segundo o site Business Insider, a universidade anunciou o cancelamento num e-mail enviado a seus estudantes do curso de Direito na segunda-feira à noite, após retirar o perfil do juiz de sua página institucional na internet.

"Curso não vai ser mais oferecido"

O e-mail, obtido pelo site, afirma que "hoje, o juiz Kavan indicou que não pode mais manter seu compromisso de lecionar seu curso no ano letivo que começa em janeiro de 2019, de modo que o curso não mais será oferecido". Quem assina a mensagem é Catherine Claypoole, vice-deã e diretora para Assuntos Acadêmicos de Harvard.

Um porta-voz, mais tarde, confirmou que o curso fora de fato cancelado.

O FBI abriu uma investigação a pedido do Senado depois que três mulheres acusaram o magistrado conservador de 53 anos de tê-las agredido sexualmente quando ele estava bêbado durante a década de 1980.

Trump solicitou uma investigação adicional pela polícia federal dos EUA depois do depoimento da primeira acusadora de Kavanaugh, Christine Blasey Ford e após uma petição da oposição e de alguns senadores republicanos.