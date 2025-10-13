Mundo

Hamas solta primeiros 7 reféns na 1ª rodada de libertações acordada com Israel

A entrega marca o início da primeira fase do plano dos EUA para acabar com a guerra em Gaza, que deixou mais de 60 mil mortos.

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 04:32

Dezenas de pessoas em Israel aguardavam ansiosamente a libertação dos reféns pelo Hamas na segunda-feira Crédito: Reuters

O grupo palestino Hamas libertou na manhã desta segunda-feira (13/10) sete reféns que mantinha presos desde a incursão em 7 de outubro de 2023.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram a notícia: "De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, sete reféns foram transferidos para sua custódia e estão a caminho das Forças de Defesa de Israel e da Agência de Segurança de Israel na Faixa de Gaza."

"As FDI estão preparadas para receber mais reféns, que devem ser transferidos para a Cruz Vermelha posteriormente."

A informação também foi confirmada por porta-vozes da Cruz Vermelha e do Hamas à BBC.

Um total de 20 reféns deve ser libertado nesta segunda-feira, como parte do plano elaborado pelos EUA para encerrar a guerra em Gaza.

