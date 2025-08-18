Home
Hamas concorda com nova proposta de cessar-fogo em Gaza, diz fonte do grupo à BBC

Na proposta dos mediadores regionais, o Hamas libertaria cerca de metade dos 50 reféns israelenses restantes em duas etapas durante uma trégua inicial de 60 dias

David Gritten

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:31

Imagem BBC Brasil
Milhares de palestinos têm fugido dos ataques israelenses que foram intensificados em partes da Cidade de Gaza nos últimos dias Crédito: Reuters

O Hamas concordou com a mais recente proposta de mediadores regionais para um acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns israelenses, informou uma fonte do grupo armado palestino à BBC.

A proposta do Egito e do Catar se baseia em uma estrutura de duas etapas apresentada pelo enviado dos EUA, Steve Witkoff, em junho.

O Hamas libertaria cerca de metade dos 50 reféns israelenses restantes – 20 dos quais se acredita estarem vivos – em duas etapas durante uma trégua inicial de 60 dias. Também haveria negociações para um cessar-fogo permanente.

Não está claro qual será a resposta de Israel, já que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que agora só aceitará um acordo se "todos os reféns forem libertados de uma só vez".

Em um vídeo veiculado após a divulgação dos relatos de aprovação do Hamas, Netanyahu não comentou diretamente a informação, mas disse ter a impressão de que o grupo estava "sob imensa pressão".

Ainda nesta semana, seu gabinete deve aprovar o plano militar israelense de ocupar a Cidade de Gaza, onde a intensificação dos ataques israelenses levou à fuga de milhares de palestinos.

O primeiro-ministro anunciou a intenção de Israel de ampliar sua ofensiva e conquistar toda a Faixa de Gaza – incluindo as áreas onde a maioria de seus dois milhões de habitantes buscou refúgio – após o fracasso das negociações indiretas com o Hamas sobre um acordo de cessar-fogo no mês passado.

Imagem BBC Brasil
Centenas de milhares de israelenses foram às ruas no domingo pedir o fim da guerra Crédito: Abir Sultan/EPA

No domingo (17/8), centenas de milhares de israelenses se reuniram em Tel Aviv para exigir que seu governo chegue a um acordo com o Hamas para trazer todos os reféns para casa imediatamente e encerrar a guerra.

Netanyahu acusou os manifestantes de fortalecerem a posição de negociação do Hamas.

Ele afirmou que a guerra só terminará quando todos os reféns forem libertos e o Hamas se desarmar.

Ele também quer que Gaza seja desmilitarizada, mantida sob controle de segurança israelense e administrada por uma administração não vinculada ao Hamas ou à Autoridade Palestina.

O Hamas pediu um acordo abrangente prevendo a troca dos reféns que mantém presos por prisioneiros palestinos em prisões israelenses, bem como o fim da guerra e a retirada total das forças israelenses de Gaza.

O grupo afirma que não se desarmará a menos que um Estado palestino independente seja criado.

O Exército israelense lançou uma campanha em Gaza em resposta ao ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram feitas reféns.

Pelo menos 62.004 pessoas foram mortas em Gaza desde então, de acordo com o Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas.

