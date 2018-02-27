Hackers estão invadindo carros para gerar bitcoins

Sistema Autopilot Crédito: Divulgação | Tesla

As criptomoedas, chamadas popularmente de bitcoins, são alvo de notícias diárias por não serem perfeitamente entendidas ainda pela maior parte da população. Mas, geralmente, elas se resumem à editoria de economia. O que elas estariam fazendo, então, em um blog dedicado à indústria automotiva? O motivo é sério e pode até matar.

Segundo a empresa de segurança virtual RedLock, hackers teriam invadido o moderno sistema dos carros da Tesla para minerar criptomoedas ilegalmente. Os aplicativos usados pelos carros estavam sendo usados para gerar as moedas virtuais. O plano era tão bem bolado que até um modo de uso reduzido de hardware foi instalado. O objetivo era que o usuário não percebesse a diferença no uso do sistema.

Essa situação, por si só, já seria um absurdo, mas agora vem a parte realmente perigosa. A Tesla sempre se gabou de que seu sistema era super seguro e que não seria invadido por hackers tão cedo. Mas parece que esse tão cedo já chegou e os dados dos proprietários de carros da fabricante de modelos elétricos não estão seguros mais.

RISCO REAL DE MORTE

E há um fator ainda pior. Com o sistema do carros mineirando bitcoins de forma irregular, o Autopilot, sistema semi-autônomo dos modelos Tesla, pode ficar lento e não calcular direito a hora de uma frenagem de emergência, por exemplo. Essa lentidão, em um caso extremo desse, pode resultar em morte.