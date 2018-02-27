Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Hackers estão invadindo carros para gerar bitcoins
Criptomoeda

Hackers estão invadindo carros para gerar bitcoins

Carros da Tesla, que eram considerados invioláveis, foram invadidos para serem usados como mineradoras de bitcoins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 21:00

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 21:00

Sistema Autopilot Crédito: Divulgação | Tesla
As criptomoedas, chamadas popularmente de bitcoins, são alvo de notícias diárias por não serem perfeitamente entendidas ainda pela maior parte da população. Mas, geralmente, elas se resumem à editoria de economia. O que elas estariam fazendo, então, em um blog dedicado à indústria automotiva? O motivo é sério e pode até matar.
Segundo a empresa de segurança virtual RedLock, hackers teriam invadido o moderno sistema dos carros da Tesla para minerar criptomoedas ilegalmente. Os aplicativos usados pelos carros estavam sendo usados para gerar as moedas virtuais. O plano era tão bem bolado que até um modo de uso reduzido de hardware foi instalado. O objetivo era que o usuário não percebesse a diferença no uso do sistema.
Essa situação, por si só, já seria um absurdo, mas agora vem a parte realmente perigosa. A Tesla sempre se gabou de que seu sistema era super seguro e que não seria invadido por hackers tão cedo. Mas parece que esse tão cedo já chegou e os dados dos proprietários de carros da fabricante de modelos elétricos não estão seguros mais.
RISCO REAL DE MORTE
E há um fator ainda pior. Com o sistema do carros mineirando bitcoins de forma irregular, o Autopilot, sistema semi-autônomo dos modelos Tesla, pode ficar lento e não calcular direito a hora de uma frenagem de emergência, por exemplo. Essa lentidão, em um caso extremo desse, pode resultar em morte.
Não seria a primeira vez que a ganância causa a morte de pessoas no mundo automotivo. Está aí a fabricante de air bags Takata que não me deixa mentir. Mas agora os inimigos estão por todos os lados, até onde não se vê. Os fragmentos atirados na deflagração das bolsas da Takata estão lá, como prova do crime. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados