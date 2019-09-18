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Ataque de hackers

Hacker rouba dados de toda a população do Equador

As autoridades estão buscando um ex-funcionário do governo pode estar envolvido no roubo

Publicado em 

18 set 2019 às 05:15

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 05:15

Computador e-mail hackers Crédito: Divulgação
O Equador informou que informações pessoais de quase todos seus 17 milhões de cidadãos foram roubadas em um ataque de hackers.
Funcionários do governo equatoriano disseram que esta semana uma empresa privada que geria as informações sofreu um ataque.
Eles afirmam que incontáveis dados de 20 milhões de pessoas foram expostos, incluindo informações de indivíduos já falecidos.
Os dados roubados incluem nomes, datas de nascimento, histórico escolar e empregatício, números de telefone celular, bem como contas bancárias e número identificador dos contribuintes.
O governo disse que vai promulgar em até três dias uma lei de proteção de dados para que possa reagir a qualquer abuso das informações roubadas.
As autoridades estão buscando um ex-funcionário do governo pode estar envolvido no roubo.

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