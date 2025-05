Mundo

Guerra nuclear espacial: a ameaça de Kim Jong-un contra 'Domo de Ouro' de Trump

Coreia do Norte diz que plano dos Estados Unidos de criar um escudo antimísseis futurista pode desencadear uma nova corrida armamentista

A Coreia do Norte criticou o plano dos Estados Unidos de criar um escudo antimísseis futurista chamado "Domo de Ouro", afirmando que a iniciativa pode "transformar o espaço sideral em um potencial campo de guerra nuclear".>

A chancelaria norte-coreana acusou o governo americano de estar "obcecado" com a militarização do espaço sideral e alertou que o projeto pode desencadear "uma corrida global armamentista nuclear e espacial".>

A Coreia do Norte considera os Estados Unidos um inimigo e rotineiramente condena os exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul.>

Para Pyongyang, o Domo de Ouro representa uma ameaça capaz de "enfraquecer significativamente" seu arsenal nuclear, disse Hong Min, analista sênior do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, à agência AFP.>

No início deste ano, alegou ter disparado um novo míssil balístico de alcance intermediário com ogiva hipersônica, que, segundo Pyongyang, "será capaz de conter de forma confiável quaisquer rivais na região do Pacífico".>