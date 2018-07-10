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Austrália

Guardas florestais da Austrália encontram crocodilo com 4,7 metros

O animal foi capturado para evitar que fosse para áreas mais populosas

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 18:38
Crocodilo gigante foi encontrado em lago na Austrália Crédito: Facebook/ParksandWildlifeNT
Crocodilos costumam causar medo em muitas pessoas. Imagina se for um crocodilo gigante? No último domingo (8) guardas florestais encontraram e capturaram um crocodilo em uma propriedade privada de Katherine, norte da Austrália. Entretanto, não se tratava de um crocodilo comum: ele tinha 4,7 metros de comprimento.
"Ele foi removido para evitar que chegasse até áreas mais populosas e tivesse contato com humanos", explicou a Guarda Florestal responsável pela captura no Facebook.
Os guardas parecem ter ficado impressionados com o tamanho do animal, tanto que posaram ao lado do crocodilo para dar uma dimensão do tamanho.
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