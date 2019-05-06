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Crise humanitária

Guaidó estuda opções para tirar Maduro do poder

O presidente interino não descarta um pedido de ajuda aos Estados Unidos para uma intervenção militar

Publicado em 

06 mai 2019 às 17:30

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 17:30

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O deputado venezuelano e autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, avalia “todas as opções” para afastar o presidente Nicolás Maduro do poder. Em entrevista à BBC, ele não descarta um pedido de ajuda aos Estados Unidos para uma intervenção militar. As declarações foram feitas depois de uma tentativa para evitar uma rebelião militar no país.
Na entrevista, Guiadó afirma que, apesar do fracasso da recente tentativa de destituir Maduro, a imagem não está enfraquecida e nem se sente derrotado. Diz que o "único que realmente se machuca é Maduro”. "Ele tem perdido todas as vezes. Está cada vez mais fraco, cada vez mais sozinho e não tem apoio internacional. Pelo contrário, nós ganhamos aceitação, apoio e opções futuras", acrescentou.
Em janeiro deste ano, Juan Guaidó declarou-se presidente interino da Venezuela e, enquanto líder da Assembleia Nacional, invocou a Constituição para assumir uma presidência interina. Afirmou então, e mantém até hoje, que a reeleição de Nicolás Maduro foi ilegítima.
> Protesto convocado por Guaidó tem baixa adesão na Venezuela

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