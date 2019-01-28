Guaidó convoca dois novos protestos contra o governo de Maduro

Presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó Crédito: Reproução/Instagram

O presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, convocou ontem seus apoiadores para dois novos atos contra o regime de Nicolás Maduro. Na semana passada, o líder oposicionista passou a se considerar o chefe do Executivo do país, após gigantescos protestos contra o chavismo tomarem as ruas de diversas cidades.

Maduro, no entanto, permanece como presidente, segue ocupando o Palácio de Miraflores e tem o respaldo das Forças Armadas. Guaidó, por sua vez, teve a autoridade reconhecida pelos Estados Unidos, pelo Brasil e por diversos outros países.