Guaidó anuncia 'Conselho de Estado plural' para convocar eleições Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

O líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Juan Guaidó , anunciou esta semana a aprovação na Assembleia Nacional da formação de um "Conselho de Estado plural" para convocar eleições presidenciais "livres, justas e transparentes".

"Com o respaldo de todos os setores sociais e políticos da Venezuela, a aprovação unânime da Assembleia Nacional, o aval da comunidade internacional e o acompanhamento dos venezuelanos, hoje ratificamos nossa proposta de solução à crise no nosso país", escreveu o autoproclamando presidente interino em sua conta no Twitter.

Guaidó afirmou que Maduro, a quem chama de "usurpador", pode dizer "ao seu entorno", às forças armadas e aos venezuelanos que a proposta para convocar eleições "não é viável nem constitucional". "Se o regime planeja reincidir em farsas, só piorará o conflito."