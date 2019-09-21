Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Guaidó anuncia 'Conselho de Estado plural' para convocar eleições
Venezuela

Guaidó anuncia 'Conselho de Estado plural' para convocar eleições

De acordo com o líder da oposição ao regime, o conselho é para convocar eleições presidenciais "livres, justas e transparentes"

Publicado em 

21 set 2019 às 14:16

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 14:16

Guaidó anuncia 'Conselho de Estado plural' para convocar eleições Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo
O líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Juan Guaidó, anunciou esta semana a aprovação na Assembleia Nacional da formação de um "Conselho de Estado plural" para convocar eleições presidenciais "livres, justas e transparentes".
"Com o respaldo de todos os setores sociais e políticos da Venezuela, a aprovação unânime da Assembleia Nacional, o aval da comunidade internacional e o acompanhamento dos venezuelanos, hoje ratificamos nossa proposta de solução à crise no nosso país", escreveu o autoproclamando presidente interino em sua conta no Twitter.
Guaidó afirmou que Maduro, a quem chama de "usurpador", pode dizer "ao seu entorno", às forças armadas e aos venezuelanos que a proposta para convocar eleições "não é viável nem constitucional". "Se o regime planeja reincidir em farsas, só piorará o conflito."
Sem esclarecer na sequência de publicações no Twitter detalhes sobre a criação do "Conselho de Estado plural" ou sobre como, na prática, serão convocadas eleições, ele encerra exclamando: "Estamos perto da vitória da Venezuela!"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados