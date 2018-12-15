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Extradição

Governo italiano agradece Temer por assinar extradição de Battisti

Battisti foi condenado à prisão perpétua em seu país por quatro homicídios cometidos nos anos 1970

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 19:28
Governo Italiano envia carta a Michel Temer agradecendo pela decisão de extradição Crédito: Marcello Casal Jr/ Arquivo Agência Brasil
O governo da Itália enviou carta ao presidente Michel Temer agradecendo-o pela decisão de mandar extraditar Cesare Battisti. Temer assinou nesta sexta-feira (14) a extradição de Battisti, condenado à prisão perpétua em seu país por quatro homicídios cometidos nos anos 1970, quando integrava o grupo Proletariados Armados pelo Comunismo.
Senhor presidente, quero expressar meu mais sincero agradecimento pela decisão de Vossa Excelência sobre o caso do cidadão italiano Cesare Battisti, definitivamente condenado pela Justiça italiana por crimes gravíssimos e que até hoje se subtraiu à execução das relativas sentenças, diz a
mensagem, assinada pelo presidente italiano Sergio Mattarella.
Seu gesto constitui um testemunho significativo da amizade antiga e sólida entre o Brasil e a Itália e atesta a sensibilidade em relação a um caso complexo e delicado, que desperta sentimentos de intensa participação na opinião pública de nosso país, acrescentou Mattarella. A carta foi reproduzida pelo governo italiano em sua conta no Twitter.
A decisão de Temer foi noticiada em vários países. O New York Times lembrou ainda que o Lula, quando era presidente da República, garantiu asilo ao italiano em 2010. O jornal francês Le Monde afirmou que Temer assumiu a liderança de uma providência que se não fosse tomada por ele, seria pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro.
À Agência Brasil, o advogado de Battisti, Igor Tomasauskas, afirmou que não falou com seu cliente desde a decisão do Supremo Tribunal Federal de prendê-lo. A decisão de se entregar é dele. Até porque se entregar significa a extradição, acrescentou Tomasauskas.

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