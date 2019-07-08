Home
Governo e oposição da Venezuela retomarão diálogo, diz Guaidó

Governo e oposição da Venezuela retomarão diálogo, diz Guaidó

"Nossa principal motivação é encerrar o sofrimento dos venezuelanos" completou

Agência Estado

Publicado em 8 de julho de 2019 às 10:33

 - Atualizado há 6 anos

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Representantes do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da oposição se reunirão em breve na ilha caribenha de Barbados, anunciou neste domingo o líder oposicionista Juan Guaidó.

"Em atenção à mediação do governo do Reino da Noruega para pôr fim à tragédia que nós venezuelanos padecemos, haverá presença em uma reunião com representantes do regime usurpador em Barbados para estabelecer uma negociação de saída para a ditadura", afirmou Guaidó em comunicado. "Nossa principal motivação é encerrar o sofrimento dos venezuelanos e é por isso que seguiremos trabalhando até consegui-lo", disse ele.

A oposição também receberá em Caracas o representante especial da União Europeia, Enrique Iglesias, "como parte da ofensiva internacional que temos realizado", foi informado. O Ministério das Relações Exteriores norueguês também anunciou que as partes se reunirão nesta semana em Barbados. Fonte: Associated Press.

