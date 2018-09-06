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Neurotóxico

Governo britânico responsabiliza Putin por ataque a ex-espião russo

Secretário de Estado de Segurança do Reino Unido diz que presidente é responsável em última instância pelo ocorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 10:42

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 10:42

O presidente da Rússia, Vladimir Putin Crédito:
O secretário de Estado de Segurança do Reino Unido, Ben Wallace, responsabilizou nesta quinta-feira, 6, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pelo ataque com o agente neurotóxico Novichok contra um ex-espião russo.
Em entrevista à BBC Radio 4, ele disse que Putin é responsável "em última instância", já que "é o presidente da Federação Russa e seu governo controla, financia e dirige a inteligência militar - o GRU - por meio de seu ministro da Defesa". "Eu não acredito que ninguém possa dizer que Putin não controla o Estado", ressaltou Wallace, acrescentando que o mandatário "está rodeado" de agentes do GRU.
O político insistiu que o serviço secreto russo não atua por sua conta, mas "está dirigido e vinculado" às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa do país e, em consequência, "ao Kremlin e ao gabinete do presidente".
Wallace garantiu que o Reino Unido usará "todos os seus efetivos" para "confrontar as atividades malévolas russas" e destacou que isso já está sendo feito, mas "à maneira britânica", "dentro da lei e de forma sofisticada".
SUSPEITOS
O Reino Unido identificou na quarta-feira os supostos autores do ataque com Novichok contra Serguei Skripal, ex-agente do GRU, e sua filha Yulia no início de março em Salisbury, sudoeste do Reino Unido, como dois agentes do GRU. Os Skripal foram contaminados ao tocar a maçaneta da porta de sua residência e passaram várias semanas hospitalizados.
> Trump nega informações em livro de jornalista sobre caso Watergate
No fim de junho, o casal britânico Charlie Rowley e Dawn Sturgess se intoxicaram acidentalmente na cidade vizinha de Amesbury com a mesma substância, que estava dentro de um frasco de perfume encontrado em um contêiner. Dawn não resistiu e morreu dias depois.
A Rússia rejeitou as acusações de quarta-feira de Londres e lembrou que não é o único país que tem as "capacidades técnicas", "experiência" e "razões" para o uso do agente neurotóxico.

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