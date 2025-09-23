Home
>
Mundo
>
Governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar humilhação para Lula

Governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar humilhação para Lula

Aliados falam em cautela e avaliam que presidente americano pode usar diálogo como forma de pressionar o líder brasileiro

JULIA CHAIB

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:31

NOVA YORK - Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viram o gesto de Donald Trump como uma vitória para o brasileiro, mas temem que o americano use o diálogo entre os dois como uma forma de pressionar e até humilhar o líder petista, a exemplo do que já fez com líderes europeus na Casa Branca.

Recomendado para você

Aliados falam em cautela e avaliam que presidente americano pode usar diálogo como forma de pressionar o líder brasileiro

Governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar humilhação para Lula

Segundo James Landale, declaração de presidente americano foi uma das exposições mais claras de como ele enxerga o mundo

'Seus países estão indo para o inferno': a visão de mundo de Trump em quase uma hora de discurso na ONU

Presidente americano fez várias críticas à ONU e convidou países a se juntarem aos EUA no enfrentamento de questões migratórias

A mensagem central do discurso de Trump na ONU: ou é do meu jeito, ou nada feito

Os dois tiveram uma breve interação na manhã desta terça-feira (23) pouco antes de o republicano discursar na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Trump sugeriu, e Lula aceitou, uma conversa para a próxima semana. O encontro foi divulgado pelo presidente americano ao final de sua fala, em que ele também disse que gostou do brasileiro e que teve uma "excelente química" com o petista.

Os detalhes ainda estão sendo acertados. À jornalista Christiane Amanpour, da CNN, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou que a conversa deverá ser por telefone ou videoconferência. "O presidente está muito ocupado, tem uma agenda cheia. Talvez não seja possível se encontrar pessoalmente, mas encontraremos alguma maneira [de realizar a conversa]", afirmou Vieira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante assembleia-geral da ONU
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante assembleia-geral da ONU Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A preocupação, segundo integrantes do governo brasileiro, é que o diálogo não fuja do formato diplomático estabelecido. No início do ano, um encontro entre Trump e Volodimir Zelenski descambou para uma sessão pública de humilhação do ucraniano, por exemplo.

Brasil e Estados Unidos vivem um momento tenso em suas relações. Washington, em um gesto de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, impôs tarifas comerciais às importações brasileiras e sanções a membros do Executivo e do Judiciário, como o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais