Governador chavista vira opção para substituir Nicolás Maduro

Héctor Rodriguez estudou na Universidade Central da Venezuela e despontou na política local em 2007

Publicado em 15 de julho de 2019 às 18:17 - Atualizado há 6 anos

Héctor Rodríguez (à direita) durante evento do PSUV, no fim de junho Crédito: Reprodução/Twitter

Oficialmente, o chavismo diz não ter um plano B para substituir o ditador Nicolás Maduro, apesar da pressão interna e externa por uma mudança no comando do país. Mas a Folha apurou que o regime se prepara indicar um eventual sucessor caso seja necessário convocar novas eleições.

O escolhido para ser o candidato governista em um eventual pleito é o jovem político Héctor Rodriguez, 37. Sorridente, carismático e simpático, é uma das poucas lideranças do chavismo que ainda goza de alta popularidade.

Os dois lados atualmente participam de rodadas de negociações mediadas pela Noruega e a oposição exige a convocação de eleições livres e com a presença de observadores internacionais independentes.

O chavismo não quer ceder neste ponto. Porém, nas filas internas do movimento se discute o que fazer caso a eleição se mostre inevitável diante da deterioração ainda maior da crise humanitária e da divisão interna da cúpula do regime, tanto da ala civil quanto da militar.

É por isso que a discussão sobre um eventual sucessor ganhou corpo e o nome de Rodriguez se fortaleceu para ocupar essa posição. Sites independentes, também afiram que ele é o nome escolhido por Maduro caso tenha de deixar o poder.

Ele leva vantagem sobre dirigentes históricos da ditadura, como Diosdado Cabello ou o atual ministro da Indústria, Tareck El Aissami.

Apesar de ambos não esconderem as pretensões presidenciais, eles são acusados de uma série de delitos internacionais –de narcotráfico à lavagem de dinheiro. São ainda alvos de buscas da Justiça americana, o que significa que Washington dificilmente aceitaria um deles no comando da Venezuela.

Já Rodriguez, um dos nomes de destaque da cúpula chavista desde a gestão Hugo Chávez (1954-2013), não enfrente esse tipo de impedimento.

Nos últimos tempos, Rodríguez tem sido colocado na linha de frente das fotos oficiais e nas mesas das conferências para a imprensa, que o regime usa para explicar suas posições. Ele esteve, inclusive, nas delegações enviadas para Oslo e Barbbados para as negociações com a oposição.

No retorno da capital noruguesa, Maduro apareceu em cadeia nacional para elogiar o sucesso da delegação do governo e o único que aparecia na tela ao lado dele era o próprio Rodríguez.

Advogado, nascido numa pequena cidade da costa venezuelana, Río Chico, Rodríguez despontou na política local em 2007, mesmo ano em que surgiram os principais nomes da oposição atualmente, entre eles Leopoldo López, Juan Guaidó, Miguel Pizarro e Stálin González.

Ele inclusive mantém uma relação cordial com estes opositores, o que também é considerado um ponto positivo. Durante os anos em que estudou na Universidade Central da Venezuela, Rodríguez era amigo de González, hoje vice-presidente da Assembleia Nacional (de maioria opositora) e braço-direito de Guaidó.

A trajetória de Rodríguez dentro do chavismo começou quando tinha apenas 26 anos, ao se tornar chefe de gabinete de Chávez.

O então presidente dizia ao entorno que via no jovem o vigor de retórica e o perfil para ser um de seus herdeiros políticos no futuro. De fato, em 2007, quando a oposição começou a sair às ruas contra o governo, Rodríguez se destacou como uma das vozes mais contundentes em sua defesa.

A partir de então, ocupou vários ministérios estratégicos para o chavismo, incluindo as pastas de Esporte, Juventude e Educação, todos ligadas ao projeto de doutrinação e de recrutamento de novas fileiras de apoiadores. Em 2014 também foi eleito deputado.

Em 2017, quando era necessário um candidato forte para tirar do opositor Henrique Capriles o posto de governador de Miranda, Maduro escolheu Rodríguez para a tarefa. Ele acabou vencendo a eleição, apesar das denúncias da oposição de fraudes e outras irregularidades.

Mesmo com essas dúvidas pairando sobre sua legitimidade, Rodríguez vem fazendo um governo considerado bom pelos habitantes do estado, que é o segundo mais violento da Venezuela.

A estratégia foi centrar as atenções na gestão e não no jogo político. Em Miranda, é possível encontrar gente que o elogie, mesmo que seja anti-Maduro.

Rodríguez construiu escolas, equipou a polícia estadual para combater o crime e implementou um sistema de distribuição de comida a crianças em idade escolar que melhoraram sua aprovação.

Nos discursos, reforça o tom conciliador. "Tenho a percepção de que os venezuelanos e seus partidos podem chegar a um acordo de convivência pacífica, onde nos reconheçamos mutuamente. Sei que na oposição há vontade de trabalhar pelo povo", disse, ao voltar de Oslo.

A declaração destoa completamente do tom adotado pelo resto do regime, que na maioria das vezes insulta os opositores e simplesmente não acena com a possibilidade de um diálogo.

O jovem político estaria também mantendo diálogo constante com o empresariado, que prefere um nome novo ante a antigos líderes da cúpula da ditadura –os empresários o consideram um chavista moderado.

O desenlace da crise venezuelano, porém, ainda é incerto. As negociações até agora não chegaram a um acordo e Rodríguez ainda teria que ter seu nome aceito por Cabello, considerado o número dois do chavismo.

Apesar disso, o nome de Rodríguez segue ganhando cada vez mais força dentro da cúpula do regime, incluindo entre militares ligados a Maduro.

