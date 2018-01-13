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Tecnologia

Google começa a testar carros sem motorista em São Francisco

O ambiente nublado e cheio de ladeiras deve ajudar no 'treinamento' dos veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 00:59

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 00:59

Van sem motorista da Waymo presta serviço de carona em Phoenix Crédito: Divulgação
Os carros autônomos da Waymo, divisão de veículos sem motorista do Google, foram vistos em uma nova cidade dos Estados Unidos. Depois dos rumores, a empresa confirmou ao site norte-americano TechCrunch que está testando seus veículos autônomos da Chrysler nas ruas de São Francisco, onde o ambiente nublado e cheio de ladeiras deve ajudar no treinamento dos veículos.
Atualmente, os carros autônomos do Google são treinados no subúrbio de Chandler, no Estado do Arizona, onde as ruas largas e calmas são adequadas para os veículos. Em paralelo, a companhia também oferece um serviço teste de caronas compartilhadas na área urbana de Phoenix, também no Arizona.
Hoje, o Google diz que testa seus carros autônomos em 24 cidades do Estados Unidos, mas concentra suas frotas em Mountain View, na California, Austin, no Texas, Kirkland, em Washington, Phoenix, no Arizona, e Detroit, em Michigan.
Com os diferentes ambientes, a empresa quer expor seus veículos a diversas situações meteorológicas e condições de estrada, para assim melhorar seu carros. Em São Francisco, por exemplo, os veículos terão de lidar com uma cidade cheia de carros, bicicletas e pedestres, além das famosas ladeiras e neblina que formam a paisagem local.
Na cidade, a fabricante de carros General Motors hoje testa os seus veículos autônomos Cruise e planeja eventualmente abrir um programa de caronas na cidade, então faz sentido que o Google se esforce para estar presente na cidade.
Além disso, em 2009, no começo de seu projeto de carros autônomos, a empresa realizava seus primeiros testes nas ruas de São Francisco. As circunstâncias agora, no entanto, são bem diferentes do começo, já que a Waymo é uma forte no segmento de veículos sem motorista.

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